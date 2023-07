LA MALEDIZIONE DEI WINDSOR – LA RELAZIONE HARRY E MEGHAN MARKLE SAREBBE GIUNTA AL CAPOLINEA, I DUE NON SI SOPPORTANO PIÙ. IL PRINCIPE, COSTRETTO DALLA MOGLIE A VIVERE IN CALIFORNIA, ODIA LA MONDANITÀ CAFONA DI HOLLYWOOD MENTRE L’ATTRICE LA ADORA – IL LORO PROGETTO DI INCASSARE SVELENANDO SULLA CASA REALE È FALLITO: DOPO LA MORTE DELLA REGINA NESSUNO È PIÙ INTERESSATO AI GOSSIP DI CORTE RACCONTATI DAL LIVOROSO HARRY – IN CASO DI DIVORZIO I FIGLI ANDRANNO A MEGHAN VISTO CHE IL PRINCIPE HA DICHIARATO DI AVER FATTO USO DI DROGHE

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

principe harry con meghan markle in africa

I duchi di Sussex Harry e Meghan hanno deciso di separarsi per qualche tempo per capire se il matrimonio celebrato cinque anni fa si è rotto definitivamente o se è possibile ricucire i rapporti. Le voci sulla crisi di una delle coppie più famose del mondo si rincorrevano da settimane, ma ora sono diventate così insistenti che le tiepide smentite con le quali si cerca di arginarle non le ascolta più nessuno.

Le cose vanno male, molto male: nessuno degli obiettivi che i Sussex avevano in mente quando hanno deciso nel 2020 il clamoroso divorzio dalla Corte britannica si è realizzato. I contratti con Netflix e Spotify che dovevano consentir loro di guadagnare centinaia di milioni si sono arenati per mancanza di idee, di interesse e di spettatori.

Il filone che avevano seguito finora, quello di guadagnare soldi e visibilità spargendo veleno sulla Royal Family, si è esaurito con la morte della Regina Elisabetta e con l'ascesa al trono di Carlo III, e ha comunque stufato tutti. Le spese del loro alto tenore di vita sono invece rimaste quelle di prima, e sono diventate insostenibili: già si dice che i Sussex abbiano messo in vendita la villa di Montecito, pagata 14 milioni di dollari anche grazie a un mutuo da nove milioni.

meghan markle principe harry

Fonti vicine alla coppia dicono che sia Harry a non poterne più. Non ama il mondo "Tinseltown", il termine gergale che definisce il clima dorato e superficiale di Hollywood, al quale Meghan è invece così legata. […]. Neppure Meghan approva le scelte di Harry, visto che non ha detto una parola sul libro "Spare", lasciando al marito la responsabilità delle pesanti accuse a Carlo, William e alle loro mogli.

Harry è andato da solo all'incoronazione del padre e la coppia non si vede insieme dal 4 luglio. Il principe partirà presto per l'Africa, dove in base a contratti già firmati dovrà girare un documentario per Netflix. Meghan non lo seguirà. […]

meghan markle principe harry

Harry forse pensa proprio di ritirarsi in Africa, a seguire le orme di sua madre Diana nell'assistenza ai bisognosi. Può darsi che lo faccia davvero e ritrovi l'equilibrio di cui ha bisogno. Meghan resterà invece sicuramente in America e dovrà decidere, a 41 anni, che cosa fare della sua vita. […]

Il sontuoso castello che la duchessa contava di costruire dopo il divorzio dai Windsor si sta sgretolando pezzo dopo pezzo e se ci sarà un altro divorzio, quello da suo marito, la battaglia sarà complessa. Harry non ha introiti e dispone di qualche decina di milioni, che se ne andranno in parte per pagare gli avvocati. È praticamente certo che Meghan otterrà l'affidamento dei due figli Archie e Lilibet, visto che il marito ha scritto e dichiarato di aver fatto uso di droghe che gli hanno giovato, e di avere ucciso 20 talebani considerandoli pedine di una scacchiera. […]

meghan markle e il principe harry meghan markle harry 1 principe harry principe harry meghan markle documentario netflix principe harry e meghan markle 4 documentario netflix principe harry e meghan markle 3 il daily mail e i titoli pro il principe harry e meghan markle 10 il daily mail e i titoli pro il principe harry e meghan markle 1 principe harry meghan markle principe harry e meghan markle 1