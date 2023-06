DI MAMME CE NE SONO TANTE, MILIONI DI MILIONI - MATTIA FELTRI SUL CASO DEL SINDACO DI ROMA GUALTIERI CHE HA TRASCRITTO I PRIMI DUE ATTI DI NASCITA, REGISTRATI ALL'ESTERO, DI FIGLI DI DUE MAMME: “NON C’È UNA LEGGE APPROVATA DALLA DESTRA CHE IMPEDISCA LA REGISTRAZIONE NÉ CE N'È UNA APPROVATA DALLA SINISTRA CHE LA CONSENTA. C'È IL SOLITO INVITO ALLEGRAMENTE IGNORATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE A COLMARE IL VUOTO LEGISLATIVO. MA PERCHÉ COLMARLO, QUANDO COSÌ VIBRANTI COSCIENZE SONO PIÙ APPAGATE DALL'AZZUFFARSI CHE DAL LEGIFERARE?”

Estratto dell'articolo di Mattia Feltri per “La Stampa”

ROBERTO GUALTIERI - SINDACO DI ROMA

Quantomeno non ci si annoia. Sentite che succede a Roma. Due donne si presentano all'anagrafe per registrare due neonati come legittimi figli, e il sindaco Roberto Gualtieri acconsente. Il primo, un maschietto, è nato in Francia da madri francese e italiana; l'altra, femminuccia, in Inghilterra da due madri italo-inglesi. […]

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Federico Rocca, con tambureggiante accompagnamento di parlamentari, non trattiene il furore e intima al sindaco di "rispettare la legge". La legge? Quale legge? La legge non c'è. Non ce n'è una approvata dalla destra che impedisca la registrazione né ce n'è una approvata dalla sinistra che la consenta (com'è quella storia di garantire i diritti, caro Pd?).

utero in affitto 1

I meloniani chiamano legge una circolare diramata dal ministero dell'Interno cinque mesi fa, ispirata a una sentenza della Cassazione vagamente ostile e pronunciata su una coppia di genitori maschi.

Ma ce ne sono alcune più favorevoli, sempre della Cassazione, e infatti ogni sindaco fa un po' come gli pare. Quello che c'è è una condanna dell'Ue al fumoso divieto del nostro governo, votata a marzo dal parlamento europeo, e c'è il solito invito allegramente ignorato della Corte costituzionale a colmare il vuoto legislativo. Ma perché colmarlo, quando così vibranti coscienze sono più appagate dall'azzuffarsi che dal legiferare?

MATTIA FELTRI UTERO AFFITTO