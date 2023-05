16 mag 2023 15:22

MANCA POCO PIÙ DI UN ANNO ALL’ARMAGEDDON IN EUROPA – LE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024 SI TERRANNO IN UNA FORCHETTA CHE VA DAL 6 AL 9 GIUGNO 2024. È LA PROPOSTA CHE VOTERANNO, DOMANI, I RAPPRESENTANTI PERMANENTI DELL’UE DECIDERANNO LA DATA DELLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE: SI VOTERÀ IN UNA FORCHETTA CHE VA DAL 6 AL 9 GIUGNO 2024 – È SOLO UN PUNTO PROCEDURALE