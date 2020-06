MANCAVA SOLO UNA LEGGE AD PERSONAM PER LA PERFETTA TRASFORMAZIONE DEI GRILLINI IN CASTA INCANCRENITA, ED ECCOLA QUI: NELLA TOPPA DI BONAFEDE PER SANARE IL BUCO DEI BOSS SCARCERATI VIENE INFILATA ANCHE LA NORMA CHE PERMETTE AI MAGISTRATI DI RESTARE IN CARICA FINO A 72 ANNI. CUCITA SU MISURA PER DAVIGO, CHE VOLEVA TENERE LA POLTRONA IN CSM MA AVEVA IL PROBLEMINO DELL'ETÀ. RISOLTO DALL'AMICO FOFFO DJ

Da www.liberoquotidiano.it

piercamillo davigo a dimartedi' 1

Toh che "caso", il M5s vuole "salvare" Piercamillo Davigo? Un caso piuttosto clamoroso, di cui dà conto Repubblica. Una legge che potremmo ribattezzare la "salva-Davigo", il pm manettaro e punto di riferimento assoluto per l'universo grillino e per Alfonso Bonafede. Tutto "merito" di un emendamento ai decreti legge di Bonafedere per riportare in carcere i quasi 500 mafiosi messi ai domiciliari nei giorni dell'emergenza coronavirus (emendamento firmato da esponenti di spicco pentastellati quali Nicola Morra, Lannutti, Ricciardi, Giarrusso, Lezzi, Garruti, Coltorti, Corrado, Pavanelli e Guidolin). Un vero e proprio blitz che rialza l'età pensionabile dei magistrati. Di due anni per la precisione.

nino di matteo alfonso bonafede

E Davigo, eccoci al punto, il prossimo 20 ottobre farà 70 anni, così dalla mezzanotte sarebbe tornato un semplice cittadino. Un pensionato, insomma, dopo 42 anni passati con la toga, così come previsto dalla legge voluta ai tempi da Matteo Renzi che abbassò da 70 a 72 il limite di età per i magistrati. E Bonafede avrebbe deciso: si torna al passato. Con un emendamento, come dice Repubblica, oppure con una vera e propria legge ad-hoc che sarebbe tutt'ora in stesura e che qualcuno afferma anche di avere già visto. Insomma, il ministro della Giustizia Bonafede si muove per "salvare" il magistrato-riferimento del M5s.

Ma non solo. La norma, inoltre, prevederebbe la possibilità per tutti i magistrati andati in pensione nel corso dell'ultimo anno di tornare alla poltrona che occuparono sino al 70esimo compleanno, a meno che non sia già stata occupata da altri nel frattempo. Tornando a Davigo, per inciso, aveva già manifestato la sua intenzione di restare al suo posto in Csm anche dopo la pensione, anche se non era chiaro se ciò fosse possibile da un punto di vista legale. A spazzare via i dubbi, però, ci pensa Bonafede...

DAVIGO DAVIGO DI PIETRO COLOMBO