Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto Quotidiano”

Qualche evento era già fissato prima della sconfitta elettorale in Sardegna. Ma alcuni no. Per diversi ministri ed esponenti di governo è servita la richiesta esplicita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: andate in Abruzzo per la campagna elettorale. Perdere alle elezioni regionali del 10 marzo per la premier potrebbe essere un vero guaio per il suo governo: il candidato del centrodestra Marco Marsilio è di Fratelli d’Italia, è un fedelissimo di Meloni e L’Aquila è il collegio in cui la presidente del Consiglio si è fatta eleggere nel 2022.

Nel governo c’è preoccupazione perché ormai il distacco tra Marsilio e il candidato del centrosinistra Luciano D’Ami co si sarebbe assottigliato: sarebbe testa a testa. La premier quindi si è mossa in prima persona: il 7 febbraio ha firmato l’accordo per i fondi di coesione e martedì a Pescara riunirà i leader del centrodestra per il comizio di chiusura della campagna elettorale.

Ma in questi giorni è partita la corsa di ministri, viceministri e sottosegretari a presentarsi in Abruzzo: solo nell’ultima settimana si sono presentati 13 esponenti di governo, di cui 10 ministri. Non solo per fare la campagna elettorale ma anche per sfruttare il proprio incarico per promuovere iniziative per gli abruzzesi: opere pubbliche, riqualificazione di tribunali e ospedali e perfino progetti per rinnovare passaporti. Tutte prebende elettorali con l’obiet tivo di vincere il 10 marzo.

We non è passata inosservata l’approvazione al Cipess di giovedì della tratta Roma-Pescara rivendicata da Meloni, il più attivo in queste ore è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: il leader della Lega ieri ha detto che il suo partito supererà il 10% ma secondo alcuni sondaggi interni al Carroccio, invece, rischia di scendere sotto il 6% anche in Abruzzo dopo la batosta in Sardegna (3,7%).

Per questo mercoledì era a Pescara per l’iniziativa L’Italia dei sì presentando i cantieri aperti dal governo in Abruzzo mentre ieri è stato a Avezzano, Barisciano e Civita di Bagno (L’Aquila) e oggi a Sant’Onofrio e Castellalto (Teramo).

Salvini giovedì ha visitato l’aeroporto di Pescara promettendo un abbassamento delle tasse. Mercoledì a Pescara si è presentato anche il ministro della Salute Orazio Schillaci che ha visitato l’ospedale de L’Aquila e firmato un protocollo da 60 milioni per l’ospedale di Chieti. “Fondi che erano fermi e aspettavamo da 25 anni”, ha spiegato Marsilio.

La ministra del Turismo Daniela Santanchè, invece, è stata a Roseto degli Abruzzi all’iniziativa “Turismo è meraviglia” in cui ha anche toccato l’argomento degli stabilimenti balneari. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi invece prima ha presentato il 112 unico in Abruzzo e due giorni fa insieme a Poste un progetto per rinnovare i passaporti.

Martedì anche il ministro dell’Istruzione leghista Giuseppe Valditara sarà tra Silvi e Giulianova per visitare alcune scuole e così anche la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli che incontrerà alcune associazioni di volontariato. Venerdì a Torino di Sangro si è presentato anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli mentre ieri è stata una giornata abruzzese per la titolare dell’Università, Anna Maria Bernini che ha visitato diversi centri di ricerca e ospedali presentando l’hub dell’innovazione tecnologica Abruzzo-Lazio a L’Aquila. [...]

