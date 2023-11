MANCIA SU ROMA – INVECE CHE PUNIRE GLI EVASORI IL GOVERNO PENSA BENE DI SGONFIARE, ANCORA DI PIU’, I CONTENZIOSI TRIBUTARI DEI CITTADINI MOROSI NEI CONFRONTI DELLO STATO – LE NORME PRECEDENTI CONSENTIVANO DI CHIUDERE I CASI PAGANDO TRA IL 5 E IL 20% DELLA SOMMA DOVUTA MA… SOLO 4 MILA CONTRIBUENTI HANNO ADERITO – I 100MILA PROCEDIMENTI PENDENTI HANNO UN VALORE DI 40 MILIARDI, SOLDI CHE FAREBBERO COMODO VISTA LA FINANZIARIA LACRIME E SANGUE...

Niente scherzi. Il centrodestra ieri si è riunito e ha fatto quadrato intorno alla manovra. Confermando che non ci saranno emendamenti spericolati. Anzi, non ci saranno proprio emendamenti. Le «correzioni» dei partiti con ogni probabilità saranno affidate a ordini del giorno. Fermo restando l’impegno a non alterare i saldi della legge di Bilancio.

La dote resta quella di 100 milioni da suddividere tra i partiti, inclusi quelli dell’opposizione. Per la maggioranza, deciderà una cabina di regia ad hoc. Quale sarà la forma che prenderanno le correzioni, ancora è da decidere: potrebbe essere un maxiemendamento governativo oppure una correzione a firma dei relatori. [...]

Come i partiti del centrodestra intendano utilizzare la quota parte dell’appannaggio parlamentare, ancora non è definito. Si parla dell rafforzamento del bonus psicologo, di cui parla la maggioranza ma anche il Pd. [...]

In Consiglio dei ministri, intanto, oggi arriva un altro passaggio importante della riforma fiscale, con le misure per sgonfiare il contenzioso tributario che rischiano di tradursi in una nuova, parziale, sanatoria. Il decreto attuativo, come stabilisce la delega, prevede la «definizione agevolata di tutte le liti pendenti» nella giustizia tributaria.

Sono almeno 100 mila procedimenti pendenti nelle Commissioni tributarie e in Cassazione, con un valore di circa 40 miliardi di euro, e continuano ad aumentare. E la definizione agevolata sembra essere molto attesa dai contribuenti: le norme che consentivano già di chiudere le liti in Cassazione pagando tra il 5 e il 20% delle richieste sono state praticamente ignorate. Solo 4 mila contribuenti avrebbero aderito. E, intanto, si riapre la partita sul salario minimo: il centrodestra intende presentare un emendamento alla proposta di legge delle opposizioni in discussione alla Camera.

