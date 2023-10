31 ott 2023 08:18

UNA MANNA PER I REPUBBLICANI - QUASI OTTO AMERICANI SU DIECI HANNO DICHIARATO IN UN SONDAGGIO DI ESSERE PREOCCUPATI CHE LA GUERRA DI ISRAELE CON HAMAS POSSA PORTARE AD UN ATTACCO TERRORISTICO NEGLI STATI UNITI - CIRCA IL 70% DEGLI INTERVISTATI HA AFFERMATO CHE GLI STATI UNITI SONO TROPPO "A FAVORE" DI ISRAELE MENTRE IL 29% HA AFFERMATO CHE NON HANNO SOSTENUTO ABBASTANZA IL LORO ALLEATO IN MEDIO ORIENTE - IL 52% APPROVA IL LAVORO SVOLTO DA BIDEN NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO IN CORSO, IL 48% NO…