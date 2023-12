MANOVRA PERICOLOSA – LA LEGGE DI BILANCIO È ANCORA IMPANTANATA IN COMMISSIONE BILANCIO, PER COLPA DEI VETI INCROCIATI DEI PARTITI DI MAGGIORANZA. L’ULTIMO SCAZZO È SUL SUPERBONUS, CON FORZA ITALIA CHE RILANCIA LA PROPOSTA DI UNA PROROGA E FRATELLI D’ITALIA CHE SEGUE A RUOTA. A ENTRAMBI, SI È OPPOSTO IL MURO DI GIORGETTI, CONTRARIO A NUOVE SPESE PER NON IRRITARE ANCORA L’EUROPA – DI RINVIO IN RINVIO, CON IL PROBABILE VOTO TRA NATALE E CAPODANNO, SI AGITA LO SPETTRO DELL’ESERCIZIO PROVVISORIO

1. MANOVRA, SCOPPIA IL CASO SUPERBONUS. ALT DI GIORGETTI AL BLITZ DI FORZA ITALIA

L’altolà lo impone Giancarlo Giorgetti. Tre righe, veicolate attraverso un comunicato del ministero dell’Economia, per fermare l’ipotesi di una proroga del Superbonus. Il riferimento diretto è alle ricostruzioni che al mattino compaiono sulla stampa. Ma il messaggio è a Forza Italia. Che ieri […] ha rilanciato la proposta, già bocciata più volte dal Mef, per allungare il 110%. Ad aprile, per i condomini che al 31 dicembre di quest’anno saranno in grado di certificare un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 60%.

La nota del Tesoro arriva negli stessi minuti in cui uno dei relatori alla Finanziaria, Guido Liris (FdI), annuncia un’altra proposta sul Superbonus. Allo studio […] c’è un emendamento dei relatori “non in termini di proroga, ma di Sal (stato di avanzamento dei lavori ndr) straordinaria, al 31 dicembre”. In pratica si darebbe ai condomini la possibilità “di arrivare ai primi dieci giorni di gennaio 2024 con tutta la documentazione per salvaguardare l’agevolazione sui lavori fatti entro fine anno”.

[…] Anche Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, prova quindi a riaprire il dossier Superbonus. Ma Giorgetti, nelle ultime ore, avrebbe ribadito il concetto: niente emendamenti che prevedono una spesa, i saldi della manovra sono chiusi. E sono quelli inviati a Bruxelles.

La tensione intorno alla legge di bilancio resta altissima. I lavori in commissione Bilancio sono fermi. La seduta mattutina […] finisce peggio di quella di ieri, quando le opposizioni hanno denunciato il rischio dell'esercizio provvisorio, evocando la presenza al Senato di Giorgetti.

Non c’è ancora l’’emendamento del governo sugli investimenti, che comprende anche una rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto. Quelli dei relatori sono addirittura da scrivere.

Le opposizioni non ci stanno. La senatrice del Pd Beatrice Lorenzin sbotta: “Non è possibile andare avanti così, abbandoniamo i lavori”. I 5 stelle, Italia Viva e Avs si uniscono alla protesta. I senatori della maggioranza restano qualche minuto in sala Koch, poi prendono atto dell’impasse. I colleghi delle opposizioni insistono. “Se la maggioranza pensa di tenerci così e giocare col Parlamento stile risiko, qui non si fa così, non è risiko nè Monopoli", aggiunge Lorenzin.

[…] Ma a sei giorni dalla scadenza, rinviata già tre volte, la Finanziaria è impantanata in commissione. E a Montecitorio, dove in mattinata circola l’ipotesi di un incontro tra la premier e i capigruppo della maggioranza, poi smentita, i deputati sono già rassegnati a tornare in aula tra il 27 e il 30 dicembre. A votare la manovra a un passo dall’esercizio provvisorio.

2. MANOVRA ANCORA FERMA, IL SÌ FORSE DOPO NATALE «IDEA» SUL SUPERBONUS

Il testo del governo è blindato, la maggioranza ha rinunciato a presentare proposte di modifica, ma la discussione della legge di Bilancio in Senato, di fatto, è ancora ferma. E si fa sempre più concreto il rischio di un’approvazione in extremis della manovra alla Camera, tra Natale e Capodanno.

In commissione Bilancio, al Senato, il governo deve ancora presentare uno dei quattro emendamenti annunciati (quello sulle infrastrutture), i relatori di maggioranza della Legge devono ancora depositare i loro, che saranno una decina, forse anche sul Superbonus 110%, e mancano i pareri del governo sulle 2.600 modifiche proposte dall’opposizione, che protesta duramente.

«Sono passate tre settimane e non c’è nessun parere, hanno messo la museruola alla maggioranza e presentato tre modifiche che hanno peggiorato la legge. Per quanto ci riguarda noi possiamo stare qui anche a Natale e Capodanno, non ci muoveremo finché non avremo discusso i nostri emendamenti» dice il Pd Francesco Boccia, cui fa eco il capogruppo M5S Stefano Patuanelli: «il ministro dell’Economia Giorgetti venga in Commissione, siamo in una situazione surreale». Dario Damiani, FI, relatore della legge, spiega che oggi arriveranno sia la proposta del governo che, «forse», quelle dei relatori. Tra queste rispunta, timidamente, l’idea di intervenire sui lavori legati al Superbonus 110%.

[…] Il Mef, finora, si è opposto fermamente ad ogni proroga che possa appesantire i conti del 2024. Servirebbe un meccanismo […] per anticipare la rendicontazione di più spese possibili sul ’23. […] La commissione Bilancio del Senato si riunirà fino a venerdì, con una possibile coda nel fine settimana. La manovra dovrebbe arrivare nell’Aula di Palazzo Madama lunedì prossimo, 18 dicembre. Nell’Aula della Camera la legge di Bilancio era attesa per il 20, ma i tempi slitteranno.

