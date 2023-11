MANTOVANO, FACCE RIDE – SE, COME SOSTIENE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GIORGIA MELONI AVEVA CAPITO “SUBITO” CHE LA TELEFONATA DEI COMICI RUSSI ERA UNO SCHERZO, PERCHÉ OGGI È RIMASTO IN AUDIZIONE DUE ORE AL COPASIR? COSA AVEVA DA DIRE?– L’AUTORITÀ DELEGATA AI SERVIZI HA CONFERMATO “L’ASSOLUTA VERITÀ DEI FATTI”, E POI HA CAMBIATO VERSIONE RISPETTO A QUALCHE GIORNO FA: LA PERMIER SI È ACCORTA CHE LA CHIAMATA CON IL POLITICO AFRICANO ERA FAKE, MA SOLO ALLA FINE DELLA CONVERSAZIONE…

Quasi due ore per raccontare al Copasir i tempi e i modi della trappola politico-diplomatica in cui è caduta Giorgia Meloni. Il tema è l’ormai celebre telefonata-scherzo, che poi tanto scherzosa non era, dei due comici e propagandisti russi Vovan e Lexus.

L’autorevole esponente della presidenza del Consiglio chiamato a riferire davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presieduto dal dem Lorenzo Guerini è il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega ai servizi segreti.

Il contenuto dell’audizione è secretato, ma fonti vicine a Meloni assicurano che il sottosegretario ha confermato «l’assoluta verità dei fatti», a cominciare dalle date e dalle procedure con le quali, via mail agli uffici della Segreteria diretti da Patrizia Scurti, è stato richiesto il contatto.

Ripercorrendo in sostanza le parole della premier giorni fa in conferenza stampa, Mantovano ha contribuito a «rimettere la carte a posto». Anche se, a sentire voci di Palazzo Chigi, «tutto è ormai chiaro».

Ma è vero, come ha dichiarato lo stesso Mantovano, che Giorgia Meloni capì «subito» che qualcosa in quella telefonata con il sedicente leader africano non tornava? Vero, avrebbe confermato il sottosegretario a margine dell’audizione, chiarendo però che quel «subito» non era riferito al colloquio, altrimenti la premier avrebbe messo giù il telefono.

I dubbi sono arrivati alla fine della conversazione, quando la voce del finto presidente dell’Unione Africana ha sollecitato la fondatrice di FdI sul nazionalismo ucraino, tema caro alla propaganda russa.

La premier ha segnalato all’ufficio del Consigliere diplomatico che «qualcosa non tornava», ma le verifiche richieste non sono state svolte con le necessaria serietà. Il responso di Francesco Talò e dei suoi collaboratori è stato rassicurante: «Tutto a posto».

La diplomazia di Palazzo Chigi non ha ravvisato particolari alert e questo è il motivo […] per il quale Meloni non ha ritenuto necessario segnalare l’accaduto ai servizi di sicurezza. Come è noto la «leggerezza e la superficialità» denunciate dalla premier e confermate da Mantovano hanno convinto il consigliere diplomatico Talò a presentare le dimissioni. […]

