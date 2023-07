MANTOVANO NON DIMENTICA GLI AMICI - VINCENZO SANASI D’ARPE, NOMINATO DAL M5S, VIENE CONFERMATO AD DI CONSAP GRAZIE AI BUONI RAPPORTI CON IL SOTTOSEGRETARIO DI PALAZZO CHIGI: ERANO COMPAGNI DI SCUOLA! - LA BENEDIZIONE DI MANTOVANO E’ STATA FONDAMENTALE VISTO CHE PER QUELLA POLTRONA GIOVAN BATTISTA FAZZOLARI AVEVA ALTRI PROGETTI - A “SPORT E SALUTE” RESTA ANCORA IN SELLA VITO COZZOLI VISTI I LITIGI IN MAGGIORANZA - E LE MINACCE DI COMMISSARIAMENTO DI ABODI (ULTIMO TRA I MINISTRI PER GRADIMENTO NEI SONDAGGI) SONO UNA PISTOLA SCARICA…

“Mi spieghi come hai fatto?”. Quando glielo hanno chiesto, Vincenzo Sanasi d’Arpe, ha subito confessato: “Andavo a scuola con Mantovano”. Non c’è stato bisogno della seconda domanda: del perché l’amministratore delegato di Consap nominato dal governo giallorosa, fosse riuscito a ottenere la riconferma con Meloni al potere, si era già detto tutto. Anzi, di più.

Non solo delle comuni origini leccesi che gli hanno salvato il posto nella società assicurativa di Stato. Ma pure del sigillo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio che, da mesi, ha scalato la classifica dei consigliori della premier, superandone molti, a cominciare da quel Giovan Battista Fazzolari che, infatti, per Consap aveva altri progetti.

[…] a Palazzo Chigi si dannano […] per l’ultima tornata di nomine nelle società partecipate rimaste fuori dallo spoils system di primavera. Poltrone su cui sono piombate le ostilità che avvelenano i rapporti tra i più alti livelli dell’esecutivo. Come nel caso di Consap, dove […] il secondo mandato a un tecnico di epoca grillina, riuscito […] a superare il muro di Fazzolari grazie ai trascorsi sui banchi di scuola con Mantovano.

Non si è salvato neppure Mauro Masi, che sognava il quarto mandato alla presidenza. Per lui si è speso Gianni Letta, che poi ha ripiegato su un altro nome in quota Forza Italia, Sestino Giacomoni. […] In Sport e Salute […] si è minacciato il commissariamento pur di mettere fine alla faida per la scelta dei nuovi vertici. […] l’uscente Vito Cozzoli – anche lui nominato ai tempi del Conte 2, ma che negli anni passati alla Camera e al Mise ha coltivato rapporti trasversali – non vanta lo stesso jolly che aveva in tasca Sanasi d’Arpe.

L’assemblea ordinaria è convocata per giovedì, ma – all’ottavo rinvio – non è detto servirà a ratificare il nuovo statuto che aumenta da 3 a 5 i componenti del Cda e sdoppia le cariche di presidente e ad. Riuscirci entro la pausa estiva, visto il necessario parere parlamentare, sembra una missione impossibile. E per Meloni non è certo un elemento che possa far risalire le quotazioni di Abodi, ancora ieri ultimo tra i ministri per gradimento nei sondaggi.

Il futuro ad sponsorizzato dalla trimurti che governa lo sport italiano (Abodi, in quota FdI, il leghista titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti e il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli) è l’attuale direttore generale Diego Nepi Molineris. Che non soltanto è inviso a Giovanni Malagò, ma divide pure il governo: Meloni è perplessa dalle lungaggini di Abodi, Salvini non gradisce l’attivismo di Giorgetti sul tema. Così, resta in carica Cozzoli […]

