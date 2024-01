NEL MAR NERO PUTIN HA FATTO UN BUCO NELL'ACQUA – QUI L'UCRAINA HA RIBALTATO IL DOMINIO RUSSO SENZA UNA SOLA NAVE DA GUERRA - QUESTO SUCCESSO È AVVENUTO IN TRE FASI: LA PRIMA SVOLTA È AVVENUTA NELLE PRIME SETTIMANE DELLA GUERRA TOTALE, QUANDO L'UCRAINA HA IMPEDITO UNO SBARCO ANFIBIO. IL MOMENTO CHIAVE È STATO L'ARRESTO DELL'ACCERCHIAMENTO RUSSO A OVEST DI ODESSA - DUE MESI DOPO, L'UCRAINA È RIUSCITA A…

LA RUSSIA STA PERDENDO LA BATTAGLIA PER IL MAR NERO

Articolo de “The Economist” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

la nave greca vyssos colpita da un esplosione

Il 19 settembre, ufficiali militari e civili del settore marittimo si sono riuniti in una sala di controllo segreta per osservare la Resilient Africa in partenza dal porto Chornomorsk di Odessa. Essendo la prima nave a entrare e uscire dal nuovo corridoio marittimo di emergenza dell'Ucraina, istituito dopo il fallimento di un accordo sul grano non ancora concluso, la tensione era alta.

QUARTIER GENERALE DELLA FLOTTA RUSSA DEL MAR NERO A SEBASTOPOLI COLPITO DAI MISSILI UCRAINI

La Russia aveva avvertito che avrebbe potuto aprire il fuoco sulle navi che utilizzavano il corridoio. I servizi di emergenza erano in attesa. "Ci siamo preparati per qualsiasi scenario", racconta uno dei presenti nella sala. "Eravamo davvero molto nervosi". Alla fine la nave ha navigato senza incidenti, costeggiando 150 km di costa ucraina prima di entrare nelle acque territoriali rumene, poi bulgare, e proseguire attraverso il Bosforo fino alla sua destinazione finale, Haifa.

DRONE MARITTIMO ATTACCA PETROLIERA SIG NEL MAR NERO

La dichiarazione di un corridoio di navigazione in barba ai bombardamenti russi era sempre stata rischiosa. Ma per l'Ucraina era una necessità strategica. Prima della guerra, il 60% del commercio del Paese passava attraverso i suoi porti d'alto mare, per raggiungere i mercati dell'Africa e del Medio Oriente come aveva fatto per secoli. La decisione della Russia di reimporre un blocco era un atto di guerra economica. Così, in segreto, l'Ucraina ha iniziato a sviluppare una propria rotta alternativa.

DRONI MARITTIMI UCRAINI UTILIZZATI SUL MAR NERO

Scelse le acque più basse, al sicuro dai sottomarini russi e abbastanza vicine alla costa da essere coperte dall'artiglieria di terra. "Credevamo che avrebbe funzionato, ma si trattava di convincere gli altri", dice Yury Vaskov, vice ministro ucraino delle infrastrutture. Le prime navi hanno navigato in perdita, ma la fiducia ha visto diminuire di tre quarti il costo dell'assicurazione delle navi che prendono la rotta e i profitti sono tornati. Quasi 500 navi hanno seguito la Resilient Africa in entrata e in uscita da Odessa.

drone ucraino abbatte una nave russa nel mar nero 4

Con 6,3 milioni di tonnellate di merci esportate a dicembre, i tre porti della regione di Odessa - Odessa stessa, Chornomorsk e Pivdenny - sono quasi tornati ai volumi dell'anteguerra. In una giornata insolitamente soleggiata di fine gennaio, il porto di Odessa tintinnava al ritmo di metallo su metallo. Quattordici navi stavano caricando in banchina. Altre 11 si stagliavano all'orizzonte, in attesa del loro turno di ispezione da parte dei funzionari di frontiera, che facevano la spola con i motoscafi.

jet russo abbatte drone americano sul mar nero 7

In questi giorni il servizio di frontiera non si limita a ispezionare le merci a bordo, ma controlla anche la presenza di gruppi di sabotatori russi, che restano una minaccia. Un altro cambiamento bellico ha visto tutto il traffico nella regione subordinato a un unico comando marittimo. "Colleghiamo i traders con i servizi di emergenza, i servizi ecologici, i bollettini meteorologici, gli attacchi missilistici e gli avvisi di raid aerei", dice Yuriy Lytvyn, capo dell'Autorità portuale marittima dell'Ucraina. "È un puzzle di lego unico, una quantità di lavoro pazzesca".

IL TESORO DI PUTIN - LA VILLA DA UN MILIARDO SUL MAR NERO

Sulla terraferma, il lavoro è più o meno lo stesso di sempre: delicato, impegnativo, pericoloso. Gli scaricatori di porto abbassano i loro macchinari solo durante le allerte aeree, che possono durare diverse ore alla volta. I raid aggiungono circa il 30% ai tempi di carico, dice Denys Paviglianiti-Karpov, capo dell'autorità portuale di Odessa. Ma la costante minaccia di missili e droni fa sì che nessuno abbia voglia di tagliare la corda. "La Crimea è a soli 160 km di distanza e i missili a volte atterrano anche prima che le sirene inizino", dice. All'interno del porto, non c'è bisogno di guardare a fondo per rendersi conto dei pericoli mortali.

L ATTACCO RUSSO SULL UCRAINA DEL 29 DICEMBRE 2023

Il relitto del terminal passeggeri, maciullato da un missile antinave Onyx il 25 settembre, è il biglietto da visita più evidente della Russia. Ma è raro vedere un tetto intatto o una finestra non danneggiata qui, con il vetro ora sostituito per lo più da teli di plastica ondulati. Le strade sono piene di buche. L'odore di bruciato persiste. In tutto, la Russia ha attaccato quasi 200 strutture portuali da quando si è ritirata dall'accordo sul grano a luglio, uccidendo cinque lavoratori portuali e ferendone 23.

volodymyr zelensky

L'Ucraina ha dovuto lavorare duramente per stabilire il proprio corridoio, ribaltando il dominio russo sul Mar Nero senza una sola nave da guerra operativa. Secondo Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina, questo successo è avvenuto in tre fasi. La prima svolta è avvenuta nelle prime settimane della guerra totale, quando l'Ucraina ha impedito uno sbarco anfibio. Il momento chiave è stato l'arresto dell'accerchiamento russo a ovest di Odessa, a 100 km di distanza, a Voznesensk, nel marzo 2022.

Due mesi dopo, l'Ucraina è riuscita a imporre un cuscinetto di 100 miglia nautiche nella parte nord-occidentale del Mar Nero dopo aver distrutto la nave ammiraglia russa Moskva e aver ripreso il controllo della strategica Isola dei Serpenti. La terza fase, completata nel 2023, ha visto l'Ucraina allontanare completamente le navi da guerra russe dalle zone nord-occidentali, centrali e persino sud-occidentali del Mar Nero.

MURALE BACIO PUTIN ZELENSKY

Questa parte finale del puzzle era basata sulle forze marittime ucraine - la marina, l'intelligence interna (sbu), l'intelligence militare (hur), le guardie di frontiera e l'esercito - che hanno sviluppato un nuovo arsenale di missili da crociera e droni navali per dare la caccia e affondare le navi da guerra russe. In totale, l'Ucraina ha distrutto almeno 22 delle 80 navi da combattimento operative della flotta russa del Mar Nero e ne ha danneggiate altre 13.

Queste cifre sarebbero ancora più alte se la Russia non avesse fatto il suo dovere. Queste cifre sarebbero ancora maggiori se la Russia non avesse recuperato alcune navi affondate. Ora, nemmeno la costa orientale della Crimea è considerata sicura e le navi più capaci della Russia si rifugiano a Novorossijsk, a 600 km di distanza. "È questione di tempo prima che distruggiamo la flotta del Mar Nero nella sua interezza", afferma Pletenchuk.

PUTIN ZELENSKY

La nuova capacità di deterrenza dell'Ucraina le ha permesso di fare una scommessa: la Russia non attaccherà deliberatamente una nave mercantile straniera. Un attacco non solo susciterebbe l'ostilità internazionale, ma la minaccia di un'escalation farebbe aumentare i premi assicurativi in tutto il Mar Nero, anche per le navi dirette in Russia. La scommessa ha funzionato in gran parte, con l'eccezione di una nave battente bandiera liberiana, che probabilmente è stata colpita accidentalmente mentre era attraccata nel porto di Pivdenny nel novembre 2023.

LA VIGNETTA DI VAURO SU ZELENSKY E PUTIN

I funzionari ucraini ritengono che i pericoli per la navigazione siano gravi solo quando una nave è attraccata. La Russia può lanciare, e lo fa, bombe a caduta dall'aria nella direzione generale del corridoio di emergenza. Anche le mine della seconda guerra mondiale sono un problema occasionale. Entrambi sono una preoccupazione, ma non abbastanza da scoraggiare le grandi navi da carico.

Il ritorno dei porti d'altura di Odessa rappresenta una spinta tempestiva per la martoriata economia ucraina. Oleksiy Sobolev, vice ministro dell'Economia ucraino, afferma che lo sblocco del mare dovrebbe aggiungere almeno 3,3 miliardi di dollari alle esportazioni nel 2024, aggiungendo un'utile stabilità del tasso di cambio e una previsione di 1,23 punti percentuali alla crescita del PIL.

drone esplode vicino al cremlino 5

Ma ci vorrà un po' di tempo prima che il boom si ripercuota sui bilanci statali in difficoltà. Secondo Serhiy Marchenko, ministro delle Finanze, i trader dovranno probabilmente prima ripagare le ingenti perdite subite durante la guerra. "L'effetto fiscale del corridoio potrebbe diventare chiaro solo nel 2025".

Gli interessati sono troppo cauti per dichiarare vittoria. Un operatore commerciale, responsabile di uno dei più grandi terminal privati di Odessa, ha chiesto di non essere nominato perché teme che la Russia prenda di mira la sua attività. Vaskov ammette che il nuovo corridoio non dispone ancora di sufficienti difese aeree, di un monitoraggio internazionale e, idealmente, di scorte militari internazionali per renderlo completamente sicuro.

LA POSSIBILE CONTROFFENSIVA UCRAINA

Ma il suo funzionamento nei momenti peggiori ha dimostrato che la navigazione può continuare anche durante i bombardamenti russi. Le navi possono essere trovate, gli equipaggi possono essere trovati e i capitani con esperienza di conflitto possono essere trovati. Vaskov ricorda un messaggio di testo ricevuto dalla Resilient Africa poco dopo il suo attracco in Israele. Il capitano della nave aveva risposto dicendo che era scoppiata un'altra guerra. "Mi sentivo più sicuro a Chornomorsk", ha commentato. La frase ha suscitato una rara risata nel ministero.