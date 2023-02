DAGOREPORT! MELONI D’EUROPA - A GIORGIA IL PARTITO DEI CONSERVATORI STA STRETTO E LE FA GOLA IL PARTITO POPOLARE EUROPEO. MA SULLA SUA ROTTA C'È UNO SCOGLIO: IL SOSTEGNO AL SUO INGRESSO DI BERLUSCONI E DI FORZA ITALIA, IL PARTITO DI RIFERIMENTO DEL PPE IN ITALIA. MA LEI PUNTA SULL'AIUTO DELLA PRESIDENTE DELL'EUROPARLAMENTO, METSOLA, CHE SBARCA A ROMA QUESTO VENERDÌ. IN CAMBIO, LA DUCETTA LE ASSICUREREBBE IL SUO APPOGGIO, DOPO LE PROSSIME EUROPEE, PER FARLA SUCCEDERE AD URSULA VON DER LEYEN COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (ECCO PERCHÉ MACRON E SCHOLZ L’HANNO ISOLATA…)