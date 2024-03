1. TRASCRIZIONE DELLO SCAZZO TRAVAGLIO-SECHI A “OTTO E MEZZO”

Marco Travaglio: O ce ne infischiamo e quindi gli riproponiamo la sbobba dei primi anni 2000, finto centrodestra e finto centrosinistra che poi sono due facce della stessa medaglia, oppure gli consentiamo di votare qualcosa in cui si riconoscono e l'unico modo è il proporzionale

Mario Sechi: Allora Marco Travaglio dice che vuole il proporzionale, apprendo che vuole anche le preferenze. Segnalo, segnalo che sarebbe un ritorno alla prima Repubblica nella quale non c'è mai stata alternanza, cioè erano sempre governato, diciamo i centristi e i vari alleati i pentapartiti sarebbe un passo indietro enorme proprio e devo dire un colpo alla democrazia?

MT: Addirittura? Un uomo è un voto e un voto vale uguale all’altro. Quella è la democrazia. È il sistema più democratico che c'è, il proporzionale, perché tutti i voti contano uguale, senza premi di maggioranza.

2. TRAVAGLIO: “ASTENSIONISMO? GLI ELETTORI SONO DEI GRANDI CAGACA**I, NON VOGLIONO PIÙ CERTA SBOBBA. E IO LI CAPISCO”. BATTIBECCO CON GRUBER

“O noi ce ne infischiamo di quella metà di elettori che non va più a votare e quindi gli proponiamo la sbobba dei primi anni 2000, cioè un finto centrodestra e un finto centrosinistra, che poi sono due facce della stessa medaglia, oppure gli consentiamo di votare qualcosa in cui si riconoscono. E l’unico modo è tornare al proporzionale“.

Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che analizza il massiccio astensionismo nelle elezioni locali e politiche in Italia, non ultimo quello registrato nelle regionali sarde e abruzzesi.

Travaglio sottolinea: “Quel 48% che non ha votato né in Sardegna, né in Abruzzo lo recuperi […] soltanto esaltando le differenze. La gente non vuole votare tra due ammucchiate, il bipolarismo è finito nel 2013. […] È inutile cercare di cambiare gli elettori. O ci rassegniamo al fatto che metà degli italiani non vada più a votare oppure dobbiamo porci una domanda: perché non vanno più a votare?“.

[…] Travaglio elenca le altre motivazioni dell’astensionismo elettorale: “Se non posso indicare sulla scheda elettorale la mia preferenza o il mio candidato, perché c’è il listino bloccato deciso dalla segreteria del partito, è un altro segnale del fatto che il mio voto non conta niente. La terza ragione – spiega – è che, se mi propongono due ammucchiate, per cui devo scegliere o tutta la destra insieme oppure l’ammucchiata di centrosinistra che va da Renzi a Fratoianni, io sono liberissimo di starmene a casa”.

E conclude: “Se fossi stato abruzzese, probabilmente avrei dovuto puntarmi una pistola alla tempia da solo per trascinarmi al voto e per andare a votare un candidato appoggiato da Renzi e Calenda, che stanno suggerendo porcherie sulla giustizia per peggiorare le porcherie di Nordio. Gli elettori sono diversi da come li immaginano i commentatori dei grandi giornali: sono delle persone che si ricordano le cose, sono anche dei cagacazzi. E io li capisco, loro certa sbobba non la vogliono più digerire“.

