19 gen 2024 09:12

IL MARE È L'UNICO FRONTE CHE CONTA – XI JINPING STA FACENDO DI TUTTO PER RAFFORZARE LA MARINA MILITARE CINESE: L'OBIETTIVO È AVERE LA SUPREMAZIA SULL'OCEANO PACIFICO (E NON SOLTANTO PER PAPPARSI TAIWAN) – IL NUMERO DI NAVI DA GUERRA DI PECHINO È GIÀ SUPERIORE A QUELLO DEGLI STATI UNITI: 350 VASCELLI CONTRO 293 – SVELATE LE RICERCHE SOTTOMARINE A SCOPO MILITARE PORTATE AVANTI NELL'OCEANO INDIANO…