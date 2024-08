22 ago 2024 20:02

IN UN MARE DI INUTILI REPLICHE DELLA MAGGIONI, LA RAI NON TROVA SPAZIO PER LA REGATA STORICA DI VENEZIA? – IL GOVERNATORE DEL VENETO, LUCA ZAIA, È STATO COSTRETTO A SCRIVERE AI VERTICI DEL SERVIZIO PUBBLICO PER CHIEDERE DI NON CANCELLARE LA DIRETTA, IL 1 SETTEMBRE, DELL’EVENTO, SEGUITISSIMO IN TUTTO IL MONDO – ALLA FINE È INTERVENUTO L’AD, ROBERTO SERGIO, CHE HA PROPOSTO LA TRASMISSIONE SU RAI2…