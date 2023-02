MARE MOSSO PER LA MELONI – LA PORTAVOCE DELLA COMMISSARIA UE PER IL MERCATO INTERNO DEFINISCE UNO “SVILUPPO ABBASTANZA INQUIETANTE” LA PROROGA DELLE CONCESSIONI BALNEARI (SU CUI MATTARELLA HA FATTO I SUOI RILIEVI). E HA RICORDATO CHE, PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME EUROPEE SULLA CONCORRENZA, È GIA’ STATA APERTA UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA – MELONI È OBBLIGATA A CORRERE AI RIPARI CON UN DECRETO LEGGE CONCORDATO CON IL QUIRINALE E CON BRUXELLES…

Estratto dell'articolo di Enrico Marro per il “Corriere della Sera”

Il caso balneari è tutt’altro che risolto. E i toni usati a Roma e a Buxelles lo testimoniano. Ieri la portavoce della commissaria europea per il Mercato interno, Sonya Gospodinova, ha definito uno «sviluppo abbastanza inquietante» la proroga decisa in Parlamento delle concessioni balneari fino alla fine del 2024 (con la possibilità di estenderla di un anno per ragioni oggettive) mentre Maurizio Gasparri, per Forza Italia, ha parlato di «ossessione maniacale» dell’Unione europea.

Il decreto legge Milleproroghe che contiene l’ennesimo rinvio della messa a gara delle concessioni e che, proprio per questo, è stato firmato con riserva dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non è stato ancora notificato alla commissione Ue. «Ma siamo ben al corrente — ha detto la portavoce — della modifica che prolungherà le concessioni in essere per almeno un anno». Aggiungendo che, già per la mancata applicazione delle norme europee sulla concorrenza, è stata aperta nel 2020 una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. «Ora –ha concluso — analizzeremo questa legge per vedere quale sia la direzione da intraprendere».

Che nella maggioranza ci sia un certo nervosismo per essere finiti nella morsa tra la commissione Ue e il Quirinale traspare dalle reazioni, soprattutto da quelle che vengono da Forza Italia e dalla Lega, mentre Fratelli d’Italia sembra non voler creare ulteriori problemi alla premier Giorgia Meloni nei rapporti con Bruxelles mentre l’Italia è sotto esame per il Pnrr e dovrà affrontare un peggioramento dei conti pubblici per via dell’esplosione dei crediti generati dal Superbonus.

«Sul mondo balneare c’è un’ossessione maniacale dell’Ue», ha attaccato Gasparri (che è anche vicepresidente del Senato) da Massa Carrara, dove ha partecipato al convegno «Onda d’urto, balneari in mobilitazione». «A Bruxelles si occupino di altre priorità — ha aggiunto —. Non è vero che i balneari sono approfittatori, sono imprenditori strategici per il nostro turismo e vanno tutelati. Paghino il giusto ma non vanno espropriati.

E l’Ue smetta di cavillare su un argomento che non merita questo accanimento. Sono posizioni arroganti, inaccettabili e sbagliate».

[…] In attesa che il governo decida come correggere il Milleproroghe, come chiesto da Mattarella nella lettera inviata ai presidenti di Camera e Senato, il presidente di Assolbalneari, Fabrizio Licordari, chiede un incontro allo stesso presidente della Repubblica.

