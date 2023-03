MARINA BERLUSCONI DECIDE, MARTA FASCINA ESEGUE, LICIA RONZULLI PATISCE - LA NUOVA LINEA PRO-MELONI DI FORZA ITALIA SI DEVE AI CONTATTI TRA LA PREMIER E I FIGLI DEL CAV, MARINA E PIERSILVIO - LA MOGLIE “MORGANATICA” DI NONNO SILVIO, MARTA FASCINA, HA AVUTO CARTA BIANCA RIMETTERE IN RIGA L’EX INFERMIERA PRESTATA ALLA POLITICA, LICIA RONZULLI E I SUOI DIOSCURI, MULÉ E CATTANEO - DA ORA NEL PARTITO SI RIGA DRITTO E STOP A “VOCI SOLITARIE” E “CONTROCANTI DELETERI”

Estratto dell’articolo di Antonio Fraschilla per “la Repubblica”

Fine delle discussioni, da adesso non sarà tollerata nemmeno un’alzata di sopracciglio: Forza Italia non creerà più problemi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Parola del fondatore e leader Silvio Berlusconi, anzi della di lui compagna e ormai portavoce ufficiale della linea, Marta Fascina.

Dopo l’articolo di Repubblica che raccontava del cambio di passo nei rapporti tra il partito e il governo, e del ruolo che in questa scelta ha avuto Meloni - in contatto diretto con i figli di Berlusconi, Marina e Pier Silvio - è arrivata una nota ufficiale di Fascina. […] ufficializza la linea: «Con riguardo all’articolo apparso oggi (ieri, ndr ), tengo a precisare che non è nata alcuna corrente in Forza Italia […] FI, in tutte le sue articolazioni, si riconosce nell’unica leadership, quella del presidente Berlusconi, ed è sempre stata leale al governo Meloni di cui, al netto di qualche voce solitaria in cerca di visibilità, è componente essenziale e propositiva». Niente dissenso su Palazzo Chigi […]

Il riferimento alle «voci solitarie » e ai «controcanti deleteri»? In molti tra gli azzurri sono convinti che il messaggio sia diretto a chi nelle scorse settimane ha alzato un po’ la voce contro alcune scelte del governo o di esponenti di FdI: dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulé alla capogruppo al Senato Licia Ronzulli passando per il collega alla Camera Alessandro Cattaneo.

In ascesa da oggi nel partito ci sono volti nuovi legati alla stessa Fascina e al ministro degli Esteri Antonio Tajani, il più vicino da sempre alla linea meloniana: dai giovani Alessandro Sorte, Stefano Benigni e Tullio Ferrante, a chi è stato messo un po’ da parte dalla Ronzulli, come il fedelissimo di Tajani Paolo Barelli. […]

