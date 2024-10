23 ott 2024 19:06

MARINA BERLUSCONI NON SCENDE IN CAMPO: “FACCIO L’IMPRENDITRICE E CONTINUERÒ A FARLO. MIO PADRE MI HA SEMPRE SCONSIGLIATO LA DISCESA IN CAMPO” – SULLA MELONI, LA PRIMOGENITA DI SILVIO ALL’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA MONDADORI DI ROMA SI LIMITA A DIRE CON FREDDEZZA: “SUL GOVERNO ESPRIMO UN GIUDIZIO POSITIVO”. POI TIRA FUORI LE UNGHIE SUI MAGISTRATI: “CERTI GIUDICI NON SONO NEMICI DI MIO PADRE O DELLA MELONI, MA DEL PAESE…”