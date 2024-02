MARINE LE PEN SI GIOCA LA CARTA ANTI-MIGRANTI – ALLE ELEZIONI EUROPEE LA LEADER DI RASSEMBLEMENT NATIONAL CANDIDA FABRICE LEGGERI, EX DIRETTORE DI FRONTEX, CHE NEL 2022 FU COSTRETTO A DIMETTERSI DALLA GUIDA DELL'AGENZIA EUROPEA CHE CONTROLLA I CONFINI IN SEGUITO A UN'INCHIESTA SU IRREGOLARITÀ NELLE OPERAZIONI DI RESPINGIMENTO DEI MIGRANTI – DOPO AVER ACCUSATO LE ONG DI “ATTIRARE I MIGRANTI”, LEGGERI RILANCIA: “COMBATTEREMO LA SOMMERSIONE MIGRATORIA CHE GLI EUROCRATI NON CONSIDERANO UN PROBLEMA…”

Estratto dell’articolo di Danilo Ceccarelli per “La Stampa”

Fabrice Leggeri

In vista delle prossime elezioni europee, Marine Le Pen rafforza la squadra dei candidati del Rassemblement National con un nome di peso: quello di Fabrice Leggeri, l'ex direttore di Frontex, l'Agenzia europea responsabile dei controlli ai confini dello spazio Schengen.

[...] Lo scrutinio di giugno rappresenta «un'opportunità unica per rimettere la Francia e l'Europa sul giusto cammino», ha spiegato il candidato 55enne, che senza perdere tempo ha attaccato subito il Patto sulla migrazione e asilo, che «punta a distribuire i migranti attraverso l'Ue sanzionando finanziariamente gli Stati membri che rifiuteranno».

marine le pen

Il profilo ideale per Le Pen: un tecnocrate, formatosi nelle Grandes Écoles d'oltralpe prima di entrare al ministero dell'Interno di Parigi, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della sezione del Traffico transfrontaliero, delle Frontiere e dei Visti. Nel 2015 è arrivato alla guida di Frontex, dove è rimasto fino al 2022, quando l'Ufficio europeo della lotta antifrode (Olaf) ha aperto un'inchiesta su delle irregolarità riscontrate nelle operazioni di respingimento dei migranti.

Leggeri presentò le dimissioni dopo essere stato definito «sleale» nei confronti dell'Ue in un rapporto redatto dall'organo europeo, che puntava il dito contro la gestione delle attività di Frontex. Durante il suo incarico, l'agenzia definiva le ong come un "pull factor": un elemento colpevole di attirare i migranti in Europa.

FABRICE LEGGERI

Il neocandidato, che figurerà al terzo posto nella lista del Rn guidata dal presidente del partito Jordan Bardella, è il perfetto mix di credibilità e antieuropeismo di cui ha bisogno Le Pen. «Siamo determinati a combattere la sommersione migratoria, che la Commissione europea e gli eurocrati non considerano come un problema ma più come un progetto: lo posso testimoniare», ha detto Leggeri, mettendo subito in chiaro le sue intenzioni. [...]

marine le pen matteo salvini marine le pen a pontida 1

FABRICE LEGGERI Fabrice Leggeri FABRICE LEGGERI