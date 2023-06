IL MARKETING DI GRILLO: PRIMA LE SPARA GROSSE, POI BATTE CASSA – DOPO L'INTERVENTO PER PLACARE LE POLEMICHE SULLE “BRIGATE DI CITTADINANZA” (“FERMATEVI, ERA UNA BOUTADE”), IL COMICO INVITA I SUOI “FEDELI” A DESTINARE IL 5 PER MILLE ALLA “CHIESA DELL'ALTROVE”, LA STRAMPALATA CONFESSIONE RELIGIOSA DA LUI FONDATA – L'APPELLO SUL SUO BLOG: “SALPATE SULLE ARCHE DELL’ALTROVE PER LIBERARVI DAI VOSTRI MALI, A COMINCIARE DAL SUPERFLUO...” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s

Ancora lui. Ancora Beppe Grillo protagonista. Prima il garante Cinque Stelle getta acqua sul fuoco e prova a stoppare le polemiche nate per le sue frasi sulle «brigate di cittadinanza» con il «passamontagna» «Per favore fermatevi, era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio. Anche i giornali hanno esagerato un po’. Fermatevi perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche, veramente», dice Grillo ironizzando in un video sui social.

beppe grillo posta una foto con il passamontagna

E qualche ora dopo, però, smette i panni da garante e lancia un appello sul suo blog per chiedere il 5 per mille ai seguaci dell’Altrove, la sua confessione religiosa. «Aderite alle Forze dell’Altrove e partecipate alle loro azioni. Oppure salpate sulle Arche dell’Altrove per liberarvi dai vostri mali, a cominciare dal Superfluo», scrive Grillo. E specifica: «Per sostenerci destinate il vostro cinque per mille all’Associazione Amici dell’Altrove».

Le parole di Grillo, quelle del video sulla polemica del passamontagna, servono per placare gli animi nel Movimento. «Finalmente torniamo a occuparci di politica, delle battaglie in Parlamento», dicono diversi stellati.

beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore

L’attenzione, ora, è rivolta alle prossime sfide e all’alleanza (traballante) con i dem. Per il momento i Cinque Stelle seguono da vicino le evoluzioni in casa Pd. Entrambi i partiti, nonostante le polemiche seguite alla piazza stellata di sabato, si troveranno di nuovo a manifestare insieme il 24 a Roma alla iniziativa indetta dalla Cgil sulla sanità. Al momento non è escluso che i due leader, Giuseppe Conte e Elly Schlein, si trovino ancora fianco a fianco.

Ma più che al Pd, intanto, nel Movimento c’è chi inizia già a pensare in ottica Europee, che non prevedono alleanze tra partiti. E torna a circolare il nome di Alessandro Di Battista come possibile candidato spendibile.

i simboli della chiesa dell altrove di beppe grillo 1

Intanto l’ex deputato ha iniziato un nuovo viaggio-reportage. Lo ha annunciato con un post e uno scatto da Quito, in Ecuador. «Nei prossimi giorni lascerò la città, direzione Amazzonia — scrive Di Battista —. Discenderò prima uno degli affluenti del Rio delle Amazzoni e poi il “grande fiume” fino all’oceano Atlantico. Dalle Ande all’oceano, passando per l’Ecuador, il Perù, una piccolissima parte di Colombia e poi il Brasile. Mi aspettano 5.000 km in barca». […]

