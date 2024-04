MARTA, L'ETERNA VEDOVELLA – AL LANCIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI FORZA ITALIA, AL TEATRO MANZONI, SPUNTA ANCHE MARTA FASCINA, IN TUTTO IL SUO PALLORE, A BRACCETTO DI FEDELE CONFALONIERI – LA “VEDOVA” DI SILVIO BERLUSCONI, VESTITA DI NERO E CON L'ESPRESSIONE PENITENZIALE, RESTA MUTA TUTTO IL TEMPO – IN PRIMA FILA ANCHE ADRIANO GALLIANI, A COMPLETARE LA VECCHIA GUARDIA BERLUSCONIANA – TAJANI SU DI GIRI PER IL SORPASSO SULLA LEGA NEI SONDAGGI: “IL MOMENTO DELLA SOPRAVVIVENZA È SUPERATO, GIOCHIAMO DA PROTAGONISTI” – VIDEO: LETIZIA MORATTI BALLA SCATENATA

Estratto dell’articolo di Maurizio Giannattasio per il "Corriere della Sera"

Scognamiglio, Scajola, Ivana Spagna ed è subito 1994. Riparte dal teatro Manzoni, dove Silvio Berlusconi ha tenuto il suo ultimo comizio, la campagna elettorale di Forza Italia per le Europee. Prima uscita pubblica per il duo di testa, Antonio Tajani e Letizia Moratti, rispettivamente numero 1 e numero 2 nella circoscrizione Nord ovest.

Il teatro è pieno. Pullman di forzisti in arrivo dalle quattro regioni. C’è Marta Fascina accompagnata da Fedele Confalonieri. A lui va l’applauso più caloroso della giornata. In prima fila c’è Adriano Galliani a completare la vecchia guardia di amici storici di Berlusconi. Applausi anche per il ritorno a casa di Maurizio Lupi dopo l’alleanza tra Noi Moderati e Forza Italia. Prime elezioni senza Berlusconi.

La parola d’ordine è allargare. Allargare quanto più il consenso. «Perché noi — attacca Tajani — stiamo costruendo il centro della politica italiana, non solo del centrodestra. Siamo l’equipaggio capace di portare la nave fuori dalla tempesta». Il bip del telefonino indica che è arrivato un messaggio: «È l’ultimo sondaggio: siamo al 10,1».

Qual è l’asticella? chiedono i cronisti a Moratti: «Noi cerchiamo di dare risposte, ci rivolgiamo a tutti coloro che vivono momenti di difficoltà, alle donne che fanno fatica a trovare un lavoro che si concili con la famiglia, ai giovani che devono realizzare i loro sogni, agli anziani che devono avere una vita dignitosa, ai più fragili che devono essere sostenuti». Le asticelle «arriveranno se saremo capaci di rispondere a queste esigenze».

Almeno a parole, nessuna battaglia dichiarata con la Lega per il secondo posto nell’alleanza. «Il momento della sopravvivenza è superato — continua Tajani — dobbiamo giocare da protagonisti: non siamo più in zona retrocessione, ci avviciniamo alla parte alta della classifica».

Anche le polemiche che hanno scosso la vigilia con un pezzo di partito che si è autosospeso perché la segreteria cittadina ha deposto il capogruppo in Comune, Alessandro De Chirico per far posto al neoforzista Luca Bernardo, ex candidato sindaco, arrivano sopite. «Una tempesta in un bicchier d’acqua — sospira Tajani — Risolveremo tutto». Toccherà al coordinatore regionale Alessandro Sorte districare la matassa, ma ieri era giorno di festa anche per lui che ha portato al Manzoni 1.500 persone.

letizia moratti balla con ivana spagna

[...] Partono le note del Cerchio della vita . Di Ivana Spagna nessuna traccia. Era rimasta in camerino perché nessuno la aveva avvertita. Si rifà intonando The Best di Tina Turner: «Penso sia il caso di dedicarla a Letizia e a tutti voi azzurri». L’ex sindaca di Milano non se lo fa dire due volte e inizia a ballare. «Quando sento la musica non resisto».

Quattro ore di kermesse. Ci si avvia all’uscita. Fascina resta in silenzio. Lupi confabula con Confalonieri. Strategie elettorali? No, la difficile stagione del Milan e il derby con l’Inter. Tutti a casa? Per niente. La festa continua chez Moratti. Almeno una cinquantina gli invitati a pranzo.

