Estratto dell’articolo di Pino Corrias per “il Fatto quotidiano”

MARTA FASCINA - ILLUSTRAZIONE DI FRANCESCO FEDERIGHI PER IL FATTO QUOTIDIANO

Marta Antonia Fascina e il suo mistero sono stati fabbricati a Taiwan. O almeno sembra. Marta guarda senza guardare. Parla senza parlare. Si sposa senza sposarsi. Ha la lucentezza del poliuretano. I capelli placcati platino. Nessuno spigolo. Colletti sigillati. […]

Da tre anni abita nel metaverso di Arcore, un altrove ben temperato, dove un tempo passavano femmine replicabili in serie, igieniste dentali, stallieri mafiosi, patate bollenti. La sua orbita è transitata dalla Calabria di Melito alla Campania di Portici, provincia di Napoli, dove un tempo brillavano i compleanni di Noemi Letizia, […]

CONVENTION DI FORZA ITALIA - STRISCIONE PER MARTA FASCINA

Dal nulla, l’ombra silente di Marta si è addensata prima negli uffici del Milan, epoca Adriano Galliani & Barbara B., poi in quelli di Montecitorio. Infine direttamente nel cuore di Silvio, che di lì a un paio di anni di fidanzamento conclamato, avrebbe voluto regalarle niente meno che il Quirinale e arredarlo con i suoi enigmatici silenzi, ma ha dovuto ripiegare su villa Gernetto, Lesmo, provincia di Monza Brianza, con sobria cerimonia, tipo Prima Comunione o Ultimo Capodanno, con una autentica torta a tre piani, una fontana costruita con stampante 3D, 60 amici vestiti a festa, a fare finta di nulla, Gigi D’Alessio nei panni di Mariano Apicella, mentre Silvio sembrava felice come un bimbo di 86 anni.

berlusconi marta e orazio fascina

Che lei da quel giorno chiama effettivamente Bimbo, “il mio Bimbo”, avendogli offerto per intero il giocattolo dei suoi 33 anni, ricambiata con un diamante a forma di cuore, che da quel 19 marzo 2022, le arreda l’anulare sinistro e che le signorine cuorinfranti di Forza Italia stimano di 12 carati.

MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

Entrando nel cuore del Capo, […] Marta si è messa spalla a spalla con l’altra muta di casa, Marina, la primogenita del Capo […] estirpando nemico per nemico. A cominciare dalla più nemica di tutte, Licia Ronzulli, ex infermiera del Galeazzi di Milano, […] che si era messa a fare il bello e il cattivo tempo in villa e nel partito, filtrando le telefonate di tutti, comprese quelle di due vecchi compari come Fedele Confalonieri e Gianni Letta che la detestano […]

MARTA FASCINA

Marta […] imbracciò due inciampi di Licia – l’umiliazione del Bimbo per la mancata conquista del Quirinale e l’urticante elezione di Ignazio La Russa al Senato – per farla sparire da un giorno all’altro, proprio come la Ronzulli, a suo tempo, aveva sgomberato Francesca Pascale e Mariarosaria Rossi […] Cancellata anche nelle fotografie […]

Mai più ammessa a Arcore. Mai al San Raffaele, con Silvio degente per 45 giorni […] Sollevata dall’incarico di Coordinatrice di Forza Italia in Lombardia. Sostituita da due fedelissimi di Marta, Alessandro Sorte e Stefano Benigni […]

silvio berlusconi marta fascina

Battezzata da Silvio come “dono di Dio”, Marta Fascina ha storia misteriosa quanto i suoi eloqui. Nasce il 9 gennaio del 1990. Il babbo Orazio faceva il cancelliere al Tribunale di Salerno. La mamma l’insegnante. Studia a Napoli, si laurea in Lettere alla Sapienza di Roma, tesi sulla musica napoletana, piccola passione per la politica, enorme passione per Silvio B. al quale scrive decine di lettere senza risposta. Nel 2013 si candida per il Popolo delle libertà a Portici, raccoglie la bellezza di 58 preferenze.

marta fascina silvio marina berlusconi

Le bastano per inoltrare un messaggio a voce a Emilio Fede, famoso scopritore di talenti e di guai, per finire tra le segnalate a Arcore. Entra nell’elenco delle candidabili tra una Deborah, una Katia e una ex miss Molise, anno 2018. Al giro successivo, in qualità di favorita, riceve in dote il collegio blindato di Marsala, anno 2022, dove non mette piede, non fa comizi, “ma ci ha fatto una vacanza da piccola”, fa sapere l’ufficio stampa che nel frattempo le ha ripulito foto e social.

marta fascina cover telefono faccia berlusconi 4

Con la qualifica di deputata […] può dedicarsi alle cure del Bimbo. Di fianco al quale compare sempre vestita castigatissima […] Durante il Covid si eclissa con Silvio in Costa Azzurra. […] nei quattro anni della sua prima legislatura ha presentato due smilze proposte di legge, purtroppo senza relatore, tre emendamenti, una interrogazione, tasso record di assenteismo al 72 per cento. […]

In compenso ha dimostrato un presenzialismo d’acciaio durante l’ultimo ricovero di Silvio, 45 giorni filati senza mai uscire dal San Raffaele: “Come avrà fatto per la ricrescita dei capelli?” si sono chieste le solite colleghe benevolenti. Ha chiamato il parrucchiere? Forse. Di sicuro ha convocato il padre e la madre, che in realtà sono separati da venticinque anni. Circostanza ben misteriosa che a molti ha fatto drizzare le antenne. […] i comunicati ufficiali di casa Arcore, non parlano più di compagna, ma di moglie. Si sono sposati davvero e questa volta in segreto? […]

silvio berlusconi marta fascina Marta Fascina marta fascina e antonio tajani MARTA FASCINA berlusconi marta fascina ferragosto berlusconi marta fascina MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI ALLO STADIO DI MONZA marta fascina 3 MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI Marta Fascina marta fascina 1 Marta Fascina 1 MARTA FASCINA Tullio Ferrante