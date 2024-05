MARTA APRE IL PORTAFOGLIO – NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL 2024, OLTRE AI 600 MILA EURO VERSATI DAI FIGLI DI SILVIO BERLUSCONI NELLE CASSE DI FORZA ITALIA, LA “VEDOVA MORGANATICA” FASCINA HA STACCATO UN ASSEGNO DI 56 MILA EURO PER IL PARTITO (DOPO I 40 MILA GIA’ SGANCIATI A GENNAIO) – COME DAGO DIXIT, LA RUOTA DELLA FORTUNA INIZIA A INCEPPARSI PER “MARTA LA MUTA”, CONSIDERATA DA TAJANI UN DEPUTATO “ABUSIVO” E MALSOPPORTATA DA PIERSILVIO (MA NON DA MARINA) - DAGOREPORT

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per www.ilfattoquotidiano.it

Seicento mila euro alla vigilia delle elezioni europee. La famiglia Berlusconi ancora una volta si dimostra generosa con Forza Italia a due settimane dal voto su cui Antonio Tajani punta tutto per superare la Lega di Matteo Salvini a un anno dalla morte del fondatore.

Se a marzo, infatti, erano stati Eleonora e Luigi Berlusconi (figli di Veronica Lario) a versare i primi 100 mila euro a testa, secondo i resoconti ufficiali delle erogazioni liberali di aprile ora si sono aggiunti anche i figli Marina, Pier Silvio e Barbara Berlusconi. Anche il fratello Paolo il 9 aprile ha versato 100 mila euro a Forza Italia. [...]

Il segnale che la famiglia Berlusconi non ha intenzione, per il momento, di abbandonare Forza Italia tanto più che Tajani sta facendo tutta la campagna elettorale in memoria del fondatore. Alla vigilia del congresso di febbraio, infatti, il vicepremier azzurro aveva stretto un accordo con i parenti del fondatore per arrivare almeno alle elezioni europee. [...]

Tra i finanziamenti notevoli ci sono anche quelli di Marta Fascina, ex compagna di Berlusconi. La deputata a febbraio aveva versato i primi 40 mila euro proprio a cinque giorni dal congresso degli azzurri dopo aver spinto per il proprio fedelissimo Stefano Benigni come vicesegretario del partito. Il 2 aprile scorso, però, Fascina ha versato altri 56 mila euro a Forza Italia per la campagna elettorale. In tutto, quindi, l’ex compagna di Berlusconi ha donato 96 mila euro al partito.

Secondo una fonte interna a Forza Italia, quello di Fascina sarebbe una sorta di “risarcimento” per la sua assenza “giustificata” in Parlamento. La deputata infatti, fino a novembre 2023, non si era più fatta vedere alla Camera ma dopo allora la sua assenza risulta ancora tra le due “giustificate” dal partito: significa che anche se Fascina non si presenta può intascare lo stesso la diaria che vale circa 1.200 euro al mese. A febbraio, per dire, l’ex compagna di Berlusconi è stata assente nell’82% delle votazioni e giustificata nell’80% dei casi.

Alla vigilia del congresso di febbraio, come aveva raccontato Repubblica, nel partito erano emersi dei malumori sulle sue assenze e in diversi avevano chiesto a Fascina di restituire i soldi. Da allora l’ex compagna di Berlusconi ha versato – con due bonifici a distanza di due mesi – 106 mila euro a Forza Italia.

Altri ventimila euro, infine, arrivano da Letizia Moratti, candidata di punta azzurra nel collegio Nord-Ovest. Anche Moratti è rientrata in Forza Italia in autunno per sostenere economicamente il partito. Da allora aveva fatto due versamenti da 30 mila euro l’uno, oltre ai 50 mila del figlio Gabriele.

Moratti, come ha raccontato Il Fatto, nelle ultime settimane ha presentato ad alcuni imprenditori lombardi un piano d’investimento per aprire club di Forza Italia in tutte le province dopo le europee.

