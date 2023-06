14 giu 2023 12:33

MASSIMO BOLDI E ANTONIO RAZZI SONO STATI "RIMBALZATI" ALLA CAMERA ARDENTE DI BERLUSCONI (VIDEO!) – L’ATTORE E L’EX SENATORE DI FORZA ITALIA NON SONO STATI FATTI ENTRARE NELLA VILLA DEL CAV AD ARCORE - RAZZI LANCIA UNA STOCCATA A "CIPOLLINO": “AVEVO SAPUTO AL TELEFONO DALLA SEGRETERIA CHE NON FACEVANO ENTRARE NESSUNO. NON AVEVO INTENZIONE DI ANDARE LÌ PER FARMI INTERVISTARE COME HA FATTO MASSIMO..."