IL MATRIMONIO LANDINI-SCHLEIN SPACCA I SINDACATI (E FA IL GIOCO DELLA MELONI) – LUIGI SBARRA, SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL, CRITICA L'ASSE CHE SI È CREATO TRA SEGRETARIA SINISTRATA DEL PD E IL LEADER DELLA CGIL: “SE QUALCUNO PENSA DI CAVALCARE LA NOSTRA PROTESTA SOVRAPPONENDOGLI OBIETTIVI DI NATURA PARTITICA SBAGLIA DI GROSSO” – E PRENDE LE DISTANZE DALLA CGIL SULLE CRITICHE AL DL LAVORO: “ABBIAMO APPREZZATO MOLTO IL TAGLIO DEL CUNEO A FAVORE SOLO DEI LAVORATORI ANCHE SE…” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Gian Maria De Francesco per “il Giornale”

Maurizio Landini Luigi Sbarra Pierpaolo Bombardieri

Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, la manifestazione unitaria di sabato scorso ha registrato un avvicinamento tra la Cgil di Landini e il Pd di Schlein. Lei cosa pensa?

«La distinzione tra rappresentanza sociale e politica resta un valore assoluto e non negoziabile del nostro fare sindacato. La Cisl ha sempre giudicato i governi in base alle loro scelte e non dal colore politico.

Se qualcuno pensa di poter cavalcare la nostra protesta sindacale sovrapponendogli obiettivi di natura partitica ha sbagliato di grosso. I politici di tutti gli schieramenti sono liberi di partecipare alle nostre manifestazioni, ci mancherebbe. Ma se condividono le nostre richieste, devono farlo anche rispondendo in maniera coerente in Parlamento e rispettando sempre l’autonomia del sindacato».

elly schlein maurizio landini

[…]

La Cgil ha criticato l’impianto del dl Lavoro alla radice, la Cisl invece è più dialogante visto che il taglio del cuneo sul lavoro rientra nella vostra piattaforma.

«Abbiamo apprezzato molto il taglio del cuneo a favore solo dei lavoratori perché è una misura che può dare un sollievo ai salari in questa fase difficile con una inflazione galoppante. È un segnale positivo ma insufficiente, perché è un provvedimento provvisorio, che deve essere rafforzato, diventare strutturale ed essere collegato a un patto fiscale da costruire insieme».

luigi sbarra

Cosa pensa della riforma di voucher e reddito di cittadinanza?

«È sbagliata l’operazione fatta sui voucher. La contrattazione già permette tutta la buona flessibilità necessaria. E nessun voucher può sostituire le tutele e i diritti garantiti da un buon contratto. Quanto al reddito di cittadinanza, servono più risorse contro la povertà e dobbiamo investire molto di più sulle politiche attive».

elly schlein maurizio landini

Il viceministro Leo ha avanzato la proposta di tassare le tredicesime al 15% dal 2024. Siete d’accordo?

«È una proposta che abbiamo avanzato in questi giorni e che il governo fa bene a studiare. Naturalmente va inserita in un accordo complessivo con le parti sociali per cambiare il sistema fiscale, abbassare le tasse a lavoratori e pensionati preservando il principio di progressività e di redistribuzione. Le risorse vanno cercate anche nell’incremento del prelievo sulle rendite finanziarie e sugli extra-profitti delle multinazionali energetiche e della logistica».

[…]

Pierpaolo Bombardier Luigi Sbarra Maurizio Landini

La Cisl nasce nella dottrina sociale cristiana. Cosa pensa del travaglio dei cattolici democratici?

«I valori del popolarismo sono più che mai attuali. Bisogna muoversi, oggi più che mai, dall’homo homini lupus a un paradigma partecipativo, personalistico, fondato sulla corresponsabilità riformatrice di tutte le componenti della società.

Per trovare soluzioni stabili e solidali dobbiamo remare verso una nuova unità del Paese. Per questo abbiamo lanciato la nostra mobilitazione per una legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende».

schlein landini landini schlein video di giorgia meloni sul decreto lavoro 8 video di giorgia meloni sul decreto lavoro