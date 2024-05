6 mag 2024 15:11

MATTARELLA D’AMERICA – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VOLA A NEW YORK PER SUONARLE ALL’ONU, CHE NON E' RIUSCITA A INCIDERE SULLE GUERRE IN UCRAINA E MEDIORIENTE. MATTARELLA, NEL SUO DISCORSO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, CHIEDERA’ UNA RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE: “PER AGGIORNARLA RAFFORZARLA”, VISTO CHE “RIMANE LO STRUMENTO PIÙ EFFICACE PER RISOLVERE TENSIONI...” - VIDEO