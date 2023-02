“PERCHÉ BERLUSCONI NON FA UN VIAGGIO A MOSCA A TROVARE IL SUO VECCHIO AMICO PUTIN PER SPIEGARE LE RAGIONI DELL’OCCIDENTE?” – PAOLO CIRINO POMICINO: “IL CAVALIERE NON VA PERCHÉ SA GIÀ LA RISPOSTA DI PUTIN. E ALLORA IL MANCATO INVIO DI ARMI SUFFICIENTI ALL’UCRAINA PER DIFENDERSI DALL’AGGRESSIONE SIGNIFICA TIFARE PER LA VITTORIA MILITARE E POLITICA DI PUTIN. QUESTO ERRORE FU GIÀ FATTO A MONACO NEL 1938...”