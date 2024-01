MATTEO GARRONE ENTRA NELLA CORSA PER GLI OSCAR E IL DEM GIANNI CUPERLO SFOTTE IL MINISTRO SANGIULIANO: “PRIMA DI CONGRATULARTI PERÒ ALMENO VEDI IL FILM” – E' UN RIFERIMENTO ALLA GAFFE DI “GENNY IL FENOMENO” AL PREMIO STREGA QUANDO DIEDE I VOTI AI LIBRI E POI DICHIARÒ: “PROVERÒ A LEGGERLI” - VIDEO

gianni cuperlo a gubbio

Matteo Garrone entra nella corsa per gli Oscar: Io Capitano, candidato ufficiale dell'Italia al miglior film internazionale dell'edizione 2024, è stato scelto per la cinquina finale della notte delle stelle del 10 marzo.

E in aula Camera, impegnata nella ratifica del trattato Italia-Albania, Gianni Cuperlo, democrat dalla cultura ben strutturata da dirigente di partito allenatosi alle Frattocchie, usa l'ironia per perculare il ministro Sangiuliano. In attesa che arrivino le congratulazioni del Governo per questa candidatura e per l'auspicata vittoria, Cuperlo avvisa Gennaro: "Prima di congratularti però almeno vedilo".

io capitano GIANNI CUPERLO gennaro sangiuliano foto di bacco D ALEMA CUPERLO 11 sangiuliano matteo garrone io capitano elly schlein gianni cuperlo