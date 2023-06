MATTEO PIÙ BERLUSCONIANO DI SILVIO: RENZI ORA SI AUTOPROCLAMA DEFENSOR FIDEI DEL CAV – IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD ZOMPA DA UNO STUDIO TELEVISIVO ALL’ALTRO PER TESSERE LE LODI DI BERLUSCONI. STAMANI ERA A “MATTINO 5”, DOVE HA DIFESO LA SCELTA DEL GOVERNO DI DICHIARARE IL LUTTO NAZIONALE E POI SI È CANDIDATO A EREDE NATURALE DI SILVIO: “EUROPA E MENO TASSE: SAREBBE BELLO CHE LA POLITICA ITALIANA FACESSE TESORO DI QUESTI TEMI E LI PORTASSE COME PATRIMONIO”

SILVIO BERLUSCONI MATTEO RENZI

BERLUSCONI: RENZI, POLEMICHE SU FUNERALI E LUTTO UNA VERGOGNA

(AGI) - "Ci sono luci e ombre nel giudizio politico" su Silvio Berlusconi, ed "e' assolutamente sacrosanto mantenere opinioni diverse su cio' che ha fatto. Sara' una discussione che ci porteremo a lungo dietro, sara' tema di riflessione culturale, sociale, politica. Ma le polemiche di oggi sono vergogna".

Lo dice il leader di Iv, Matteo Renzi a Mattino 5. "C'e' uno squallore nella contrapposizione ideologica che non si ferma davanti alla morte - aggiunge - quando muore una personalita' del genere, mettersi a discutere di funerali di Stato e lutto lo trovo meschino. Sono persone che senza Berlusconi non avrebbero avuto visibilita' ... non faccio nomi ... Il fatto quotidiano, Rosy Bindi Tommaso Montanari".

Berlusconi Renzi

BERLUSCONI: RENZI, POLITICA PAESE FACCIA TESORO SUO EUROPEISMO

(AGI) - L'eredita' dell'elettorato di Silvio Berlusconi andra' a Meloni? "Trovo prematuro fare un dibattito su questi temi. Oggi e' il giorno dell'omaggio e del rispetto", premette il leader di Iv, Matteo Renzi, intervistato da Mattino 5.

"Non so quale forza politica cerchera' di recuperare il grande messaggio di Berlusconi - aggiunge Renzi - mi piacerebbe che su alcuni temi ci sia una sintonia di larga parte delle forze elettorali di destra e sinistra.

Berlusconi Renzi

Berlusconi e' stato europeista. Mi piacerebbe che l'Italia recuperasse una dimensione europeista in modo forte. Poi sulle tasse. Berlusconi e' l'uomo di 'meno tasse per tutti'; dobbiamo fare tutti una battaglia su questo. Poi la liberta'. Sarebbe bello che la politica italiana facesse tesoro di questi temi e li portasse come patrimonio, come valore di tutti".

berlusconi renzi berlusconi salvini renzi