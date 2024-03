MATTEO PREPARA LA SALVINI-EXIT (CIOE' LA SUA SCISSIONE DALLA LEGA) – IL “CAPITONE” HA REGISTRATO UN NUOVO MARCHIO E UN NUOVO SLOGAN: “ITALIA SICURA”, IL LOGO SAREBBE STATO GIÀ DEPOSITATO DAL NOTAIO – E' IL PIANO B DI SALVINI NEL CASO IN CUI NEL CARROCCIO GLI FACESSERO LE SCARPE - “IL FOGLIO”: “SAREBBE UNA ZATTERA PER DEPUTATI E SENATORI CHE GLI RIPETONO: ‘TI SEGUIREMO SEMPRE’. UN GRUPPO DI FUOCO COMPOSTO DA CLAUDIO DURIGON, ANDREA CRIPPA, LUCA TOCCALINI, ANDREA PAGANELLA, ROBERTO MARTI, SUSANNA CECCARDI, ANDREA CECCHETTI..."

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

LEGA - STRISCIONE DI CONTESTAZIONE A MATTEO SALVINI

E’ insicuro e si inventa “Italia sicura”. Matteo Salvini ha la sua uscita di sicurezza. Se la Lega lo processa e lo pugnala, […] lui lancia un nuovo marchio e un nuovo slogan. Si chiama “Italia sicura” e i militanti lombardi ne parlano come un contenitore in caso di disgrazia. Il logo sarebbe stato depositato dal notaio.

E’ “l’opzione Geolier”, il rapper di I p’me, tu p’te. In attesa, della possibile catastrofe, a Roma, sabato, sbarcano i punkofasci euroscettici, i leader sovranisti compari, che esibiscono crocifissi e mura alte. Ad aprile si replica, n’ata vota, lo stesso evento ma a Bari. Salvini, dopo l’adunata di Firenze, ci ha preso gusto. Offre weekend e vacanze italiane ai Le Pen, Chrupalla, Roman Fritz, e chiude l’albergo Europa a Mario Draghi […]

bossi salvini

Ci sarebbe dunque una zattera, un simbolo, “Italia sicura”, per i disposti a tutti, i deputati e i senatori che ripetono a Salvini: “Ti seguiremo sempre”. A Milano, i militanti in rivolta dicono che “Salvini vuole lasciarci la carcassa della Lega e tenersi mani libere, staccarsi se dovesse servire, allestire un gruppo, un partito suo”. Con Salvini occorre sempre fare attenzione alle parole d’ordine. Non è nuovo.

[…] Salvini […] su marchi e slogan terrebbe testa perfino a Marcello Marchesi, che li inventava per “Carosello”. Ogni volta che va in televisione ne lancia almeno uno. Un’altra frase che ripete, e che per molti potrebbe anticipare un ulteriore deposito di simboli, è “Meno Europa”. Tutto questo per dire che il vicepremier non esclude il golpetto della vecchia Lega. C’è adesso un gruppo di fuoco, la prima linea, che è composto da leali, Claudio Durigon, Andrea Crippa, Luca Toccalini, Andrea Paganella, Roberto Marti, Susanna Ceccardi, Andrea Cecchetti, e poi c’è il resto della Lega.

matteo salvini lega blu

E’ la Lega che per sabato […] è “obbligata” a trascinare corpi. L’evento sarebbe stato pensato per le regioni del centro. Ai responsabili viene chiesto di accompagnare 300 leghisti per regione. Piovono giustificazioni come polpette. Improvvisamente tutti i leghisti hanno un gazebo da montare per questo fine settimana. I governatori […] non ci saranno perché impegnati in eventi istituzionali. Le scuse erano tali che è intervenuto Salvini. In una nota ha fatto sapere che all’evento ci saranno i cinque ministri della Lega.

[…] Alla Camera, i deputati rimandano all’infaticabile Durigon: “Sa tutto Durigon”, ma Durigon, la mattina dell’adunata punkofascia, avrebbe già un appuntamento in agenda, alla scuola della formazione Lega. Il luogo dell’evento merita un corsivo a parte.

MATTEO SALVINI GIANCARLO GIORGETTI

Quando Salvini ha […] chiesto di replicare l’evento a Roma, gli unici edifici disponibili erano quelli Titanus Elios e Tiburtina Studios. Il Titanus Elios è la casa di “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi e pure di “Ciao Darwin”, mentre i Tiburtina Studios ospitano “Propaganda Live”, il programma di Zoro, che potrebbe farci la puntata speciale su La7.

Anziché De Filippi, Salvini ha scelto di affittare casa Zoro, prova che la ketamina di cui fa uso Elon Musk produce meno allucinazioni del culatello di Zibello di cui è ghiotto il segretario. I deputati leghisti sono ancora sconvolti dalle sue frasi sulle elezioni russe e puntano ora al nome grosso.

durigon salvini

E’ quello del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La linea estera della Lega, la scelta di aderire a Id, è stata in passato una linea condivisa da Salvini con Fontana, che è rimasto responsabile Esteri della Lega e vicesegretario. Fontana […] quella linea oggi la ritiene superata e non avrebbe difficoltà a rimettere la carica se Salvini lo chiedesse.

E’ stato Fontana il primo leghista […] a esprimere “il cordoglio per la morte che si unisce alla profonda amarezza per gli interrogativi che porta con sé. Spero venga fatta chiarezza”. Sono parole che collocano Fontana su posizioni da conservatore e non da punkofascio. Salvini ha invece congelato la vecchia linea.

Il rimescolamento della segreteria (l’altro vice è Giancarlo Giorgetti) sarebbe impraticabile perché […] “siamo in piena campagna elettorale”. Salvini ci vuole arrivare con l’approvazione dell’autonomia ma anche questa potrebbe slittare come la candidatura di Vannacci, il generale stivalone. L’annuncio era previsto per questo sabato ma il nuovo Kundera non si decide. Nella Lega di certo non è rimasta neppure l’ora. Salvini improbabile, Italia insicura.

matteo salvini e giorgia meloni sardegna

matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 13

matteo salvini e giorgia meloni matteo salvini umberto bossi LUCA ZAIA UMBERTO BOSSI MATTEO SALVINI giorgia meloni matteo salvini meme by edoardo baraldi LA CANOTTIERA DI BOSSI E I BOXER DI SALVINI matteo salvini e umberto bossi

IL VIDEOMESSAGGIO DI MATTEO SALVINI ALLA SCUOLA POLITICA DELLA LEGA

matteo salvini festeggia la vittoria della lega alle europee luca morisi, matteo salvini e lo staff della lega festeggiano la vittoria alle europee MATTEO SALVINI SI PRESENTA CON UN PRESEPE AL CONGRESSO DELLA LEGA matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 2