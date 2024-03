9 mar 2024 14:30

MATTEO SALVINI MEGLIO DE’ FLEXIMAN – CONTINUA LA BATTAGLIA DEL “CAPITONE” CONTRO GLI AUTOVELOX: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE HA CONCORDATO CON IL GARANTE DELLA PRIVACY I NUOVI PALETTI PER L’USO DEI RILEVATORI DI VELOCITA’ – D’ORA IN POI, CHI VIENE BECCATO A OLTREPASSARE IL LIMITE DI VELOCITA’ RICEVERA' MULTA E VERBALE, MA NON LA FOTO DEL VEICOLO – L’IMMAGINE POTRA’ ESSERE RICHIESTA IN CASO DI RICORSO, MA L’AUTORITA’ CHE LA CUSTODISCE DOVRA’...