MATTEO SALVINI RISCALDA LA “BESTIA” IN VISTA DELLE EUROPEE – IL “CAPITONE” SU FACEBOOK CONDIVIDE IL VIDEO-PARODIA DI “BARBIE” CON I POLITICI ITALIANI (DOVE LUI È KEN), E CITA LEOPARDI: “CHI HA IL CORAGGIO DI RIDERE È PADRONE DEL MONDO”. POI PARTE CON UNA DIRETTA “OMNIBUS”, COME AI VECCHI TEMPI, IN CUI DIFENDE LA TASSA SUGLI EXTRA PROFITTI: “È UNA QUESTIONE DI BUONSENSO E EQUITÀ SOCIALE”

matteo salvini in versione barbie

SALVINI SU PARODIA BARBIE: CHI HA CORAGGIO DI RIDERE È PADRONE DEL MONDO

(askanews) - Mamma mia questa intelligenza artificiale che cosa riesce a fare... Non so chi l'ha fatto, ma l'ha fatto davvero bene! "Chi ha il coraggio di ridere (anche di se stesso) è padrone del mondo". Giacomo Leopardi. Così il leader della Lega e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, commenta sulla sua pagina facebook la parodia Meloni-Barbie e Salvini-Ken, che impazza sui social.

BANCHE, SALVINI: TASSA EXTRA PROFITTI QUESTIONE EQUITÀ SOCIALE

MATTEO SALVINI

(askanews) - "Andiamo avanti sul tema della tassa sugli extra profitti miliardari delle banche. E' una questione di buonsenso, di equità sociale, di giustizia. In questi mesi e anni, mentre la Banca Centrale aumentava i tassi, i mutui degli italiani schizzavano alle stelle.

Quindi le banche hanno incassato miliardi di profitti. Nei primi 6 mesi dell'anno le prime 5 banche italiane hanno fatto utili per 10 miliardi di euro. Noi non siamo in Unione Sovietica, io sono un liberale, sono per un'economia di mercato. Ma è chiaro che se fai miliardi di euro di profitti senza dare ai risparmiatori una parte è giusto che un Governo politico intervenga". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

