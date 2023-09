8 set 2023 11:36

MATTEO SALVINI VUOLE FARE IL "PICCONATORE" - C'È L'ACCORDO TRA ITALIA E FRANCIA PER RINVIARE I LAVORI AL TUNNEL DEL MONTE BIANCO, ALMENO PER UN ANNO. POTREBBE ESSERE UN PRETESTO PER RIDARE SLANCIO ALLA VECCHIA IDEA DI SCAVARE UNA SECONDA GALLERIA LA FRANCIA SI È SEMPRE OPPOSTA E I TEMPI DI REALIZZAZIONE SAREBBERO DI 5 ANNI MA ORA SALVINI, CON I PRESIDENTI DI VALLE D'AOSTA E PIEMONTE, SPINGE PER REALIZZARE L'OPERA, CHE COSTEREBBE UN MILIARDO DI EURO...