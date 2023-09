17 set 2023 16:58

MATTEONZO DA' I NUMERI – RENZI GONGOLA SU TWITTER PER LA FOLLA OCEANICA CHE HA PARTECIPATO ALLA FESTA DI ITALIA VIVA A SANTA SEVERA: “ERAVAMO QUASI MILLE” (SÌ, SE VENIVANO ALTRE 900 PERSONE) – NON È FACILE PER MATTEONZO, CHE OGNI VOLTA RICORDA IL 40% RAGGIUNTO ALLE EUROPEE DEL 2014, FARE I CONTI CON UNA “FOLLA” DEGNA DI UN FESTA DI COMPLEANNO (NON DI LUCIANONE NOBILI PERO', PERCHE' LI' C'E' PIU' GENTE) – E I TWITTAROLI SFOTTONO: “IN MILLE? E DOVE ERAVATE, A MARSALA?"