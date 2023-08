MATTEONZO, IL CANTANTE SMEMORATO – SUL SUO “RIFORMISTA”, RENZI HA DEDICATO PIÙ DI UN ARTICOLO AL VETRIOLO ALL’ESIBIZIONE CANTERINA DI ELLY SCHLEIN, CHE HA ESEGUITO “ZOMBIE” CON TANTO DI CHITARRA (“È PRONTA PER SANREMO”) – MA IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD SI DIMENTICA DI CITARE LA SUA PERFORMANCE CANORA DEL 2016, QUANDO INTONÒ (O MEGLIO, STONÒ) “SI PUÒ DARE DI PIÙ” PER INVITARE GLI ITALIANI A VOTARE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE. CON I RISULTATI CHE POI SI SONO VISTI… – VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

SCHLEIN SUONA LA CHITARRA a castiglione del lago

Qualche giorno fa Dagospia ha lanciato il video dell'esibizione di Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Castiglione del Lago, durante la quale la segretaria del Pd si è cimentata in una sua personale versione di "Zombie" dei Cranberries con tanto di chitarrina.

Matteo Renzi, leader di Italia Viva che dovrebbe essere all'opposizione di Giorgia Meloni e che invece pare avere come suoi principali nemici la stessa Schlein e Giuseppe Conte del M5s, non ha saputo resistere e - oltre ad aver sbeffeggiato il numero canoro della leader del Pd a Zona Bianca su Rete4 - ha dedicato sul suo Riformista vari articoli al vetriolo a Elly in versione cantante.

articolo del rifotmista contro elly schlein canterina

Il più recente dei quali oggi, vergato dal misterioso "Phil", pseudonimo sotto il quale taluni sostengono - a torto - che si celi Filippo Sensi, talaltri lo stesso leader di Italia Viva, mentre c'è chi maligna che si tratti del portavoce di un ex senatore Pd. In ogni modo, il leitmotiv di Matteonzo e del suo entourage è che Elly Schlein (magari in duetto con lo stesso Conte, come svelena oggi "Phil") avrebbe un futuro al Festival di Sanremo e non in politica.

Nell'irridere la segretaria dem in veste canterina, Renzi dimentica però le proprie esibizioni canore e precisamente la più fatale di tutte, quella ai microfoni di Radio Rock (di cui abbiamo il video) poco prima del referendum nel dicembre 2016.

In quel frangente Matteo, allora segretario del Pd e presidente del Consiglio, diede il meglio di sé in una versione tutta personale del successo sanremese "Si può dare di più" del trio Morandi-Ruggeri-Tozzi, cambiandone in alcuni punti il testo allo scopo di invitare gli italiani a esprimere parere favorevole al suo referendum.

matteo renzi canta si puo dare di piu a radio rock

Divertente come, fra stecche e stonature, giunto alla strofa che fa: "se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così", Renzi alteri in extremis il testo trasformandolo in "se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio votare sì". Memore senz'altro della propria dichiarazione altisonante - poi ampiamente sconfessata - secondo la quale, in caso di sconfitta del sì, egli avrebbe lasciato la politica tout court.

Con il senno di poi, vista la batosta referendaria che gli costò per sempre Palazzo Chigi e che arrestò di fatto la sua corsa politica, la stentata esibizione di una hit sanremese non portò alcuna fortuna al povero Renzi. Anzi. Altro che deridere Schlein e augurare a lei e a Conte l'Ariston...

