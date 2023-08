MATTEONZO IN “VISIBILIA” – LA SOCIETÀ DELLA SANTANCHÈ È DIVENTATA CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ DEL “RIFORMISTA” SOLO CON L'ARRIVO DI RENZI COME DIRETTORE. ALL’EPOCA DI SANSONETTI, INFATTI, IL GIORNALE SI AFFIDAVA ALLA “INTELMEDIA” – SE È VERO CHE OCCUPARSI DELLE CENE ALTRUI È “GRILLISMO PRIMA MANIERA”, QUESTO VALE ANCHE PER L’INCONTRO TRA RANUCCI E LAVITOLA AL RISTORANTE “CEFALÙ”, CHE IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD SPACCIAVA PER GRANDE GIORNALISMO D’INCHIESTA…

Marco Zonetti per Dagospia

La cena dei parlamentari di Italia Viva Luciano Nobili, Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi con la ministra del Turismo meloniana Daniela Santanchè nel suo esclusivo locale Twiga a Forte dei Marmi, notizia data dal Corriere, ha innescato un ciclone mediatico.

Che il leader di Iv Matteo Renzi ha voluto smorzare facendo spallucce in merito al banchetto dei suoi e bollando di "grillismo prima maniera" le critiche, in primis dell'ex alleato Carlo Calenda. "A me non interessa dove va a cena Bonifazi, come non mi interessa dove va a cena Richetti".

Renzi pare ignorare che la polemica non si fonda tanto sul locale teatro della cena, quanto invece sulla sua proprietaria e sulla tempistica della rimpatriata in questione, ovvero pochi giorni dopo che Italia Viva, fra le polemiche, non ha votato la mozione di sfiducia a Daniela Santanchè. Santanchè, la cui Visibilia finita nel mirino della trasmissione Report, è per giunta concessionaria esclusiva della pubblicità del Riformista, quotidiano diretto da Renzi.

A proposito di Ranucci e del fatto che a Renzi definisca "grillismo prima maniera" occuparsi delle cene altrui, ricordiamo che, per vari giorni, a partire dal 23 maggio 2023, Il Riformista ha raccontato con tanto di foto, e di articolo firmato da Renzi stesso, una cena del conduttore di Report al ristorante Cefalù di Walter Lavitola, assieme a quest'ultimo, a "una giovane donna bionda" e a monsignor Gianni Fusco, collaboratore del segretario di Stato Parolin.

Evidentemente, per Renzi, la cena di Ranucci, Lavitola e monsignor Fusco equivale a grande giornalismo d'inchiesta mentre si tratta di "grillismo" rimanere quanto meno perplessi dall'attovagliamento dei suoi fedelissimi, che dovrebbero essere all'opposizione, con una ministra del Governo in carica oggetto di mozione di sfiducia, e per giunta nel locale di quest'ultima.

Ma, a parte le cene, la notizia in realtà è un'altra. Quando con Dagospia abbiamo raccontato che la Visibilia della Santanchè è la concessionaria esclusiva di pubblicità del Riformista di Renzi avevamo dato per scontato che questi l'avesse ereditata dal direttore suo predecessore, Piero Sansonetti. E invece no. Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo scoperto che la direzione di Sansonetti si affidava alla Intelmedia.

E il giorno dell'uscita dell'articolo sulla cena di Ranucci, mercoledì 24 maggio 2023 (l'ex premier ha preso le redini del Riformista il 3 maggio), la concessionaria di pubblicità per il quotidiano era ancora la Intelmedia.

La Visibilia di Santanchè è insomma arrivata al Riformista di recente, e proprio con Renzi alla direzione. Eccepire sulla cena dei fedelissimi di Renzi al Twiga pochi giorni dopo che il suo partito ha eluso la mozione di sfiducia alla Santanchè è ancora "grillismo"?

