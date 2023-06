20 giu 2023 17:57

MATTEONZO ORMAI E’ PIÙ BERLUSCONIANO DI SILVIO: “NON ESISTE UN EREDE POLITICO, IL CAV È STATO UNO STATISTA” – RENZI, AUTOPROCLAMATOSI DEFENSOR FIDEI DEL BANANA, HA COME OBIETTIVO QUELLO DI LAVORARE AI FIANCHI LA MELONI. GLI BASTANO DAI 4 AI 6 SENATORI PER FAR BALLARE IL GOVERNO E IL SENATORE DI RIAD E' PRONTO A PESCARE IN FORZA ITALIA - MA, COME DAGO-DIXIT, L’OBIETTIVO DI GIORGIA È BLINDARE I GRUPPI PARLAMENTARI AZZURRI FINO ALLE EUROPEE CON L’APPOGGIO DI MARINA BERLUSCONI, CHE HA ASSICURATO LA “COPERTURA ECONOMICA” AL PARTITO...