La classifica dei redditi percepiti nel 2022 ormai è delineata, solo pochi parlamentari devono ancora presentare la dichiarazione di quest’anno e a quattro giorni dallo scadere del termine stabilito ecco che il leader più povero della politica italiana sembra essere il presidente M5S Giuseppe Conte: reddito complessivo dichiarato di 24.359 euro lordi (netto mensile di poco inferiore ai 1.400 euro), perché è dal 13 ottobre 2022, la data in cui è stato eletto alla Camera, che «l’avvocato del popolo» percepisce l’indennità parlamentare (10.435 euro lordi al mese per tutti). Nel 2021 invece il suo reddito fu di 34.095 euro.

Per stabilire, invece, il più ricco del Parlamento, bisognerà attendere il deposito al fotofinish del deputato della Lega Antonio Angelucci, imprenditore della sanità ed editore dei quotidiani Libero , il Giornale e il Tempo che nel 2021 percepì 4 milioni e 581 mila euro. Per i redditi del 2022, al momento, è in testa il leader di Iv, Matteo Renzi, con 3 milioni e 217 mila euro, circa 600 mila euro in più del 2021.

Fra le ultime dichiarazioni pubblicate c’è poi quella del deputato ex Avs ora gruppo Misto Aboubakar Soumahoro: il reddito del 2022 è pari a 22.115 euro (anche per lui come per Conte ci sono i due mesi e mezzo di stipendio da parlamentare). Nel 2021, invece, denunciò 9.150 euro di entrate insieme alla comproprietà dell’abitazione di Casal Palocco dove sua moglie Liliane Murekatete, coinvolta nell’inchiesta sulle coop per i migranti, sta scontando i domiciliari. Quest’anno, infine, Soumahoro ha dichiarato anche l’acquisto di una Nissan X-Trail e di quote di fondi comuni e fondi pensione.

Tra le curiosità, il reddito dei nuovi ministri del governo Meloni: Guido Crosetto, prima di insediarsi alla Difesa il 22 ottobre 2022, nel 2021 da imprenditore dichiarò 935.183. Nel 2022, con due mesi e mezzo di indennità ministeriale, è sceso a 900.645. La premier, Giorgia Meloni, presidente di FdI, nel 2022 ha percepito 293.531 euro, seconda dietro a Renzi nella classifica dei leader di partito. Il leghista Matteo Salvini sfiora i 100 mila (99.699 euro), poco sopra la segretaria del Pd, Elly Schlein, che nel 2022 ha percepito 94.725 euro rispetto agli 88 mila del 2021.

Nessuna variazione per Maurizio Lupi di Noi moderati (non si è mosso da 86.913 euro), mentre il leader di Azione, Carlo Calenda, dai 65.291 euro del 2021 passa a 85.292 euro. All’appello manca ora solo Antonio Tajani, il leader di Forza Italia, che nel 2021 registrò 54.930 euro. Una curiosità: il presidente del Senato Ignazio La Russa (imponibile di 430 mila 553 euro, 67 mila 871 euro in più rispetto all’anno precedente) ha venduto il suv Uaz Patriot che gli era stato regalato da Silvio Berlusconi. Il Cavaliere lo aveva acquistato nel 2010 in seguito a una scommessa persa con Vladimir Putin.

