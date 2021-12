23 dic 2021 16:00

MATTEUCCIO SI TOGLIE UN MACIGNO DALLE SCARPE - RENZI VERSO L'ARCHIVIAZIONE SUL CASO ABU DHABI: ERA INDAGATO PER I COMPENSI DI UNA CONFERENZA NEGLI EMIRATI, MA SECONDO I PM NON C'È REATO DI FALSA FATTURAZIONE - IL LEADER DI ITALIA VIVA: "VEDETE OGGI LA NOTIZIA DELLA MIA ARCHIVIAZIONE? NO, PERCHÉ NON C'È. IL PROBLEMA È LA STAMPA, LA LIBERA INFORMAZIONE. QUANDO INVECE UNO VIENE INDAGATO…" - VIDEO