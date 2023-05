MAURI’, FACCE TARZAN! - L’ATTIVISMO (CON INSULTI) DI GASPARRI SUI SOCIAL: "MA NON SONO MICA UN GORILLA..." – DOPO AVER POSTATO SU TWITTER UNA VECCHIA FOTO CON ANDREA AUGELLO, MORTO DA POCO, UN UTENTE IRONIZZA (“E LO SCATTO CHI L’HA FATTO, CARMINATI?”), IL SENATORE FORZISTA LO INSULTA, TIRANDO IN BALLO LA MADRE E LA SORELLA – “VANTARMI DELLA RISPOSTA NO, NON MI VANTO. E MANCO MI PIACE RISPONDERE COSÌ. MA…”

Estratto dal “Corriere della Sera”

«“Mauri’, facce Tarzan!», lo si potrebbe incitare evocando i ragazzini che invitavano l’Alberto Sordi di Un giorno in pretura all’eroico tuffo nella marana che affluiva al Tevere. Soprattutto perché l’uso di Twitter — «Quando mi capita di vederlo, perché io gli insulti di solito preferisco non vederli, non sono mica un gorilla, non mi piace aver voglia di sputare in un occhio a un odiatore anonimo», dice lui — a volte è talmente muscolare da sembrare figlio di una disputa da doposcuola, di quelle che iniziavano con un «ci vediamo fuori» e finivano a scappellotti.

Solo che stavolta, tra i tweet postati da Maurizio Gasparri, c’era l’omaggio a un amico morto da poco, Andrea Augello. E quindi da scherzare ci sarebbe poco. Di fronte a un’annotazione decisamente pesante fatta da un utente anonimo («E la foto chi l’ha fatta, Carminati?»), il vicepresidente del Senato non si è trattenuto. E ha risposto: «No, tua sorella, che poi fu allontanata visto il mestiere più sconveniente che faceva, seguendo l’esempio di tua madre».

L’albero genealogico-lavorativo di sorelle, figlie e madri che Gasparri ha restituito all’odiatore anonimo — «Che di fatto ha legato la storia mia e di Andrea Augello, appena scomparso, a quella di Carminati» — non viene considerata un vanto dal diretto interessato. «Vantarmi della risposta no, non mi vanto. E manco mi piace rispondere così. Fosse stato Andrea Rossi, nome e cognome, l’avrei denunciato, altro che rispondergli. Non potendo fare altro, a uno su mille, l’ho preso e l’ho insultato. Ma se è anonimo e non esiste lui, concettualmente sono anonime e non esistono neanche la mamma e la sorella, giusto?».

