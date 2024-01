31 gen 2024 15:39

MAZZETTA NERA: IN UN ANNO DI GOVERNO MELONI L’ITALIA PERDE UNA POSIZIONE NELLA CLASSIFICA DELLA CORRUZIONE DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL – SECONDO L’ORGANIZZAZIONE IL NOSTRO PAESE È AL 42ESIMO POSTO (L’ANNO SCORSO ERA AL 41ESIMO) E DICIASSETTESIMO IN EUROPA. A INFLUIRE SULLA VALUTAZIONE LE CARENZE NORMATIVE SUL CONFLITTO DI INTERESSI E IN MATERIA DI LOBBYING. AVVISATE RENZI E GLI ALTRI 40 PARLAMENTARI CON QUOTE E AZIONI IN DIVERSE SOCIETÀ…