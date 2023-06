30 giu 2023 10:33

IN MEDIAS MES – LA MAGGIORANZA HA PRESENTATO UNA SOSPENSIVA DI 4 MESI PER LA RATIFICA DEL FONDO SALVA STATI – COSÌ SI ARRIVA A OTTOBRE, GIUSTO IN TEMPO PER LA NOMINA DEL NUOVO MEMBRO DEL BOARD DELLA BCE: COME DAGO-DIXIT, L’OBIETTIVO DELLA MELONI È USARE IL MES COME UN’ARMA E “MINACCIARE” L’UE. MA I DOSSIER APERTI CON BRUXELLES SONO TROPPI E RISCHIA DI BRUCIARSI…