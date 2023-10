IL MEDIO ORIENTE BRUCIA E PUTIN BRINDA CON XI – “MAD VLAD”, DOPO IL FACCIA A FACCIA CON IL PRESIDENTE CINESE, FA IL BULLETTO: “I CONFLITTI NEL MONDO SONO MINACCE COMUNI CHE RAFFORZANO I RAPPORTI TRA MOSCA E PECHINO” – POI ANNUNCIA CHE LA RUSSIA SVOLGERÀ UN “CONTROLLO VISIVO E CON L'AIUTO DI ARMI” SUL MEDITERRANEO, AGGIUNGENDO: “QUESTA NON È UNA MINACCIA” (MOSCA VUOLE FARLA DA PADRONE SOTTO CASA NOSTRA?)

PUTIN, 'TERREMO IL MEDITERRANEO SOTTO CONTROLLO'

(ANSA) - La Russia svolgerà un "controllo visivo e con l'aiuto di armi" su quanto succede nel Mediterraneo. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, annunciando che ha ordinato a jet Mig-31 armati di missili ipersonici Kinzhal di effettuare pattugliamenti sulle acque neutrali del Mar Nero. "Questa non è una minaccia", ha aggiunto.

PUTIN, 'CONFLITTI NEL MONDO RAFFORZANO ASSE RUSSO-CINESE'

(ANSA) - I conflitti nel mondo sono "minacce comuni" che "rafforzano i rapporti tra Russia e Cina". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo la fine dei colloqui avuti oggi a Pechino con il suo omologo cinese Xi Jingping. Putin, citato dall'agenzia russa Interfax, ha sottolineato che durante l'incontro si è parlato anche del conflitto in Ucraina e di quello in Medio Oriente. Putin, citato dall'agenzia Interfax, ha precisato che dopo un colloquio alla presenza delle delegazioni, c'è stato un pranzo di lavoro con la partecipazione dei due ministri degli Esteri, e infine un faccia a faccia tra i due leader davanti a una tazza di tè che è durato quasi due ore.

M.O., PUTIN: NON SE CRISI PORTERÀ A STATO PALESTINESE, SAREBBE GIUSTO

(askanews) - "Non so se la crisi attuale" in Medio Oriente "contribuirà alla soluzione" di creare uno stato palestinese, "ma se così fosse sarebbe giusto, perché creerebbe le condizioni per un mondo futuro possibile in una lunga prospettiva storica". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando in una conferenza stampa a Pechino al termine della sua visita in Cina.

PUTIN, 'MISSILI ATACMS NON CAMBIERANNO SORTI DEL CONFLITTO' ++

(ANSA) - La fornitura dei missili Atacms a Kiev è "un errore degli Usa" che non cambierà le sorti del conflitto, ma "prolungherà solo l'agonia dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass.

