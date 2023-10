MEDIO ORIENTE, GRANDE CAOS! SONO 29 I CITTADINI AMERICANI UCCISI DA HAMAS, 15 DISPERSI (PROBABILMENTE PRESI IN OSTAGGIO DAI TERRORISTI) - ISRAELE HA ATTACCATO ALCUNE POSTAZIONI DEGLI HEZBOLLAH DOPO CHE ALCUNI MISSILI PROVENIENTI DAL LIBANO HANNO UCCISO UN MILITARE: "BEIRUT È RESPONSABILE DI ALCUNI ATTACCHI CONTRO IL NOSTRO TERRITORIO. ABBIAMO RISPOSTO IN MANIERA SIGNIFICATIVA" - L'ESERCITO ISRAELIANO SMENTISCE IL RAID SUL CONVOGLIO DI CIVILI PALESTINESI: "È MENZOGNA DI HAMAS...” - LA CINA MANDA UN INVIATO IN MEDIO ORIENTE "PER PROMUOVERE COLLOQUI DI PACE"

Estratto da www.repubblica.it

IL VIDEO DEL CONVOGLIO DI CIVILI IN FUGA DA GAZA, COLPITO DA UN RAID

[…] L'esercito israeliano ha reso noto che il numero di ostaggi israeliani confermati, nelle mani di Hamas a Gaza, è di 126. Hamas ha fatto sapere che 13 ostaggi sono rimasti uccisi sotto i bombardamenti israeliani, e che tra di loro ci sono anche stranieri (senza specificare la nazionalità).

Sono 29 i cittadini americani uccisi da Hamas sabato scorso, 15 dispersi. Lo fa sapere il Dipartimento di Stato. Il conto precedente era di 27 vittime. Altri 15 sono invece “dispersi”, quasi certamente presi in ostaggio.

PERSONE FUGGONO DA GAZA

Esercito israeliano: “Priorità suprema localizzare ostaggi a Gaza”. Israele ammette "una priorità suprema" alla questione degli israeliani prigionieri ed ostaggi di Hamas a Gaza. Lo ha assicurato il portavoce militare Daniel Hagari rivolgendosi direttamente, in una conferenza stampa, alle loro famiglie. "Facciamo uno sforzo con priorità suprema - ha detto - per raccogliere informazioni che ci aiutino a localizzare i vostri cari. Non faremo alcun compromesso pur di raccogliere informazioni attendibili, malgrado le menzogne che Hamas diffonde". Finora, ha detto Hagari, 126 famiglie sono state informate ufficialmente che loro congiunti sono a Gaza

Dopo il lancio di missili anti-tank dal Libano verso Israele, missili che hanno causato un morto in una pattuglia dell'esercito israeliano che operava al confine, l'esercito con la Stella di David ha fatto sapere di aver "attaccato obiettivi militari" di Hezbollah […]

israele bombardamenti su gaza

Gaza, per l’esercito Hamas “ricorre a sistemi energici per impedire gli spostamenti degli sfollati”. "Centinaia di migliaia di palestinesi" si sono già spostati verso il sud della striscia di Gaza, come ordinato da Israele. "Ma Hamas ricorre a sistemi energici per impedire in modo attivo quegli spostamenti". Lo ha affermato in una conferenza stampa il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. "Facciamo appello alla popolazione: spostatevi a sud, oltre il fiume Wadi Gaza, per la vostra sicurezza'

Israele: “Beirut responsabile attacchi contro il nostro territorio”. "Lo Stato del Libano è responsabile degli spari contro il nostro territorio": lo ha ribadito il portavoce militare israeliano Daniel Hagari, poco dopo un attacco sferrato dal Libano sud contro il villaggio di frontiera di Shtula in cui un israeliano è stato ucciso e altri sono stati feriti. "Abbiamo risposto in maniera significativa - ha aggiunto Hagari - distruggendo postazioni Hezbollah ed il punto di partenza dell'attacco".

BENJAMIN NETANYAHU

Esercito israeliano: “Raid su convoglio è menzogna di Hamas”."E' una menzogna di Hamas" che l'esercito israeliano abbiamo colpito in un raid un convoglio di civili palestinesi in fuga dal nord della Striscia di Gaza verso il sud. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari in un briefing con la stampa internazionale. [...]

La Cina manda un inviato in Medio Oriente “per promuovere colloqui di pace”. Zhai Jun, visiterà la regione la prossima settimana e "farà sforzi positivi per calmare la situazione e promuovere colloqui di pace tra Palestina e Israele". Lo riporta Cgtn. Nel corso di un'intervista Zhai ha osservato che la causa principale del conflitto israelo-palestinese è il fallimento nell'arrivare ad una "soluzione a due Stati" che realizzerebbe le aspirazioni dei palestinesi. La Cina è stata in comunicazione e coordinamento con tutte le parti interessate sin dall'inizio del conflitto, ha affermato Zhai. […]

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA