24 nov 2023 15:16

IL MEDIO ORIENTE I MEDIA ORIENTA – IL GOVERNO INGLESE È NEL PANICO PER LA POSSIBILE ACQUISIZIONE DEL “TELEGRAPH” E DELLO “SPECTATOR” DA PARTE DEGLI EMIRATI ARABI UNITI. LA MINISTRA DELLA CULTURA, LUCY FRASER, VUOLE FAR PARTIRE UN’INCHIESTA. UFFICIALMENTE, È PREOCCUPATA PER LA “LIBERA ESPRESSIONE DELLE OPINIONI”. LA VERITÀ È CHE SUNAK E COMPAGNI HANNO PAURA DI PERDERE DUE TESTATE STORICAMENTE FILO-CONSERVATRICI - A FARSI AVANTI È STATO MANSOUR BIN ZAYED, MEMBRO DELLA FAMIGLIA REALE DI ABU DHABI E PROPRIETARIO DEL MANCHESTER CITY)