4 nov 2023 18:33

MEDIORIENTE IN FIAMME! – LA TURCHIA RICHIAMA IL SUO AMBASCIATORE A TEL AVIV PER DELLE CONSULTAZIONI SUL CONFLITTO TRA ISRAELE E I TERRORISTI DI HAMAS – IL "SULTANO DI ANKARA" ERDOGAN, CHE QUESTA MATTINA AVEVA DEFINITO NETANYAHU “UNA PERSONA CON CUI NON SI PUO' PARLARE”, RINCARA LA DOSE: “PORTEREMO LE VIOLAZIONI DEGLI ISRAELIANI DEI DIRITTI UMANI E I CRIMINI DI GUERRA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE" – LA REPLICA DEL MINISTERO DEGLI ESTERI DI ISRAELE