IL MEETING DI RIMINI È DIVENTATO IL CONFESSIONALE DEI MINISTRI – OGGI TOCCA A FITTO AMMETTERE CHE SI RISCHIA LA TEMPESTA PERFETTA SUI CONTI ITALIANI: “SE NON SI TROVA UN ACCORDO SUL NUOVO MODELLO DEL PATTO DI STABILITÀ IL RISCHIO È CHE TORNINO LE NUOVE REGOLE, E QUESTO COMPORTA UNA EFFETTO MOLTO COMPLESSO PER L’ITALIA”. POI, COME AL SOLITO, INCOLPA I GOVERNI PRECEDENTI PER LE "SCELTE FATTE” - IERI ERA STATO GIORGETTI A PARLARE DI MANOVRA “COMPLICATA”

«Io parto da dove ha concluso ieri il ministro Giorgetti, per condividere una sua giusta preoccupazione. Noi siamo reduci da un po' di anni in cui abbiamo dimenticato il convitato di pietra: il Patto di stabilità, oggi torna il Patto di stabilità.

Basta vedere l'aumento del debito pubblico, della spesa pubblica e purtroppo della spesa corrente in questi anni per comprendere quanto una situazione di drammatica crisi poteva forse essere utilizzata meglio rispetto agli investimenti e alle scelte che sono state fatte», ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso del convegno "Europa unita? Nuove energie per il vecchio continente" al Meeting di Cl a Rimini.

«Se non si trova un accordo sul nuovo modello del Patto di stabilità il rischio è che a gennaio tornino le vecchie regole e questo comporta un effetto molto complesso» per l'Italia, ha continuato il ministro degli Affari europei [..]. Fitto ha poi criticato «le scelte che sono state fatte» negli anni scorsi. «Basta vedere l'aumento della spesa corrente in questi anni per comprendere come una situazione di drammatica crisi poteva essere usata meglio dal punto di vista degli investimenti», ha detto.

In ogni caso, un aiuto all'Italia potrà venire dalla flessibilità […] «[…] può essere una soluzione nell'immediato anche per spendere in modo più adeguato le grandi risorse di fronte a cui ci troviamo», sia del Pnrr che dei fondi di coesione, ha spiegato il ministro.

