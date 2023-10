IL MEF BACCHETTA GIORGIA – IL MINISTERO DI GIORGETTI È COSTRETTO A PRECISARE LA NORMA SULLA DECONTRIBUZIONE PER LE DONNE LAVORATRICI, ANNUNCIATA DALLA MELONI ALLA CONFERENZA STAMPA SULLA MANOVRA: “SARÀ PER UN ANNO SE HANNO DUE FIGLI, FINO ALL’ETÀ DI 10 ANNI DEL PIÙ PICCOLO, E PERMANENTE PER QUELLE CHE HANNO 3 FIGLI, FINO AI 18 ANNI DEL PIÙ PICCOLO” - LA DUCETTA AVEVA PARLATO VAGAMENTE DI “DECONTRIBUZIONE PER LE MADRI CON DUE FIGLI O PIÙ”

Precisazione del Mef sulla decontribuzione a beneficio delle madri. Con due figli vale un anno, da tre figli in su diventa permanente. pic.twitter.com/Rmu2ASW1Rj — Mario Seminerio (@Phastidio) October 16, 2023

MEF, A MAMME CON 3 FIGLI DECONTRIBUZIONE TOTALE PERMANENTE

(ANSA) - "La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all'intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo". Lo spiega il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota sulla manovra.

MELONI, ASILO GRATIS DAL SECONDO FIGLIO

(ANSA) - "Dal secondo figlio l'asilo nido è gratis": lo annuncia la premier Girogia Meloni in conferenza stampa dopo l'ok alla manovra.

Sulla famiglia "non confermiamo il taglio dell'Iva sui prodotti della prima infanzia" - ha detto la Premier - perchè purtroppo "è stato assorbito dagli aumenti di prezzo" legati all'inflazione ma "aggiungiamo 3 ulteriori misure per 1 miliardo: continuiamo a lavorare sul congedo parentale; aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido con l'obiettivo è dire che al secondo figlio l'asilo è gratis" e poi c'è una "decontribuzione per le madri con due figli o più" per fare in modo che "non paghino i contributi a carico del lavoro".