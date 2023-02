15 feb 2023 13:20

AL MEF È SEMPRE PASQUA – RICCARDO BARBIERI HERMITTE, IL NEODIRETTORE GENERALE DEL TESORO SCELTO DA GIORGETTI, NON RINUNCIA ALLE COMODITÀ. HA FATTO SAPERE CHE A PASQUA E A PASQUETTA NON INTENDE LAVORARE – AGLI ESTERREFATTI FUNZIONARI DEL MEF HA RIBADITO IN INGLESE: “NO WAY, I AM NOT AVAILABLE” – NEI PALAZZI DEL DEEP STATE LA NOMINA DI BARBIERI HERMITTE ERA STATA ACCOLTA DA INCREDULITA’, COME UNA SCELTA DI TERZA FILA, TRA AMICI BOCCONIANI...