AL MEF È SEMPRE PASQUA – RICCARDO BARBIERI HERMITTE, DIRETTORE DEL TESORO DESIGNATO DAL GOVERNO MELONI AL POSTO DI ALESSANDRO RIVERA, NON INTENDE RINUNCIARE ALL’ABBACCHIO PASQUALE – A CHI, AL MINISTERO DELL'ECONOMIA, GLI HA FATTO NOTARE CHE C'È DA PREPARARE IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA, AVREBBE REPLICATO: “IN VITA MIA NON HO MAI LAVORATO A PASQUA E A PASQUETTA E NON INTENDO INIZIARE ORA”

Estratto dell'articolo di Giorgio Del Re per www.tpi.it

Mentre si avvicina la Pasqua, c’è grande curiosità per sapere come la trascorrerà uno degli uomini più potenti d’Italia. Prosegue, infatti, l’epopea della Pasqua “barbier-hermittiana”. Riccardo Barbieri Hermitte, direttore del Tesoro designato dal Governo Meloni al posto di Alessandro Rivera, non intende rinunciare all’abbacchio.

Lo ha ribadito di nuovo a chi al Mef gli faceva notare la sfortunata coincidenza temporale tra la missione che lo attende a Washington e la preparazione del Documento di economia e finanza (Def): “In vita mia non ho mai lavorato a Pasqua e a Pasquetta e non intendo iniziare ora”.

Questa sfortunatissima coincidenza temporale metterebbe a rischio le festività pasquali che, come ha tenuto già a ribadire in tempi non sospetti, per l’economista sono sacre. […]

